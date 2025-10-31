Mexicali cae 7-6 ante Tucson

MEXICALI._ En un disputado encuentro el cuadro de Tucson Baseball se llevó el último juego de la serie por marcador de 7-6 y con ese resultado se quedaron con la serie en acciones de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cade Gotta levantó a los aficionados de su butaca cuando sonó largo cuadrangular por la pradera izquierda para adelantar a Los Emplumados 1 carrera por 0, en un inning donde se quedó la caja llena por los locales.

En la segunda entrada, Tucson se fue al frente con par de anotaciones, encabezados con el primer cuadrangular de la temporada de Bobby Bradley, la segunda carrera llegó con batazo dentro del cuadro de Alex Quezada para tomar ventaja de 2 carreras a 1.

La visita agregó otras 2 carreras, ambas llegaron con jonrón de Agustín Ruíz encontrándose a Samar Leyva en las almohadillas, tomando ventaja importante de 4 carreras a 1.

Los Águilas recortaron en el marcador en el cierre del cuarto capítulo, Estevan Floreal inició la tanda con doble contra la verja del prado izquierdo, uniéndose al ataque sencillo de Irving López y similar batazo de Alex Flores, este último para producir anotación y mover el score 4 carreras a 2.

Tucson no tardó mucho en responder y en la apertura del quinto episodio anotaron 3 veces, en los spikes de Bobby Bradley, Samar Leyva y Marco Chicuate colocando la pizarra 7 carreras a 2.

Nuevamente Los Caballeros Águilas se hicieron notar en el pizarrón, Cade Gotta abrió la tanda con sencillo al jardín izquierdo, Norberto Obeso lo imitó y colocó corredores en las esquinas, enseguida Yadir Drake con sencillo produce una recortando la distancia 7 carreras a 3.

En la séptima entrada Mexicali anotó una vez más, Estevan Florial se embasó por cuarta vez en el juego con su segundo imparable de la noche, base por bolas para Moisés Gutiérrez le dió vida a la entrada para que Irving López produjera la carrera para el 7 a 4.

Una octava entrada productiva para los locales con sencillos consecutivos de Ren Tachioka y Cade Gotta más base por bolas a Norberto Obeso llenaron la casa sin out, Yadir Drake con elevado al izquierdo se trajo la quinta carrera, el emergente Yadiel Hernández con imparable metió una más para cerrar el juego 7 carreras a 6.

La victoria fue para el relevista Edwin Valle (1-0) con derrota para Fernando Lozano (2-1) y salvamento de Garret Alexander (3).

Los Águilas de Mexicali se quedan en casa para recibir el fin de semana a Jaguares de Nayarit en la serie de Día de Muertos, este viernes 31 de octubre a las 19:30 horas, sábado 1 de noviembre a las 18:00 y domingo 2 a las 16:00 horas.