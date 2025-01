CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, adelantó que para la Serie del Caribe de Caracas en 2026 volverán a participar los países que no fueron considerados para Mexicali, según explicó por la “naturaleza” del clima de la capital de Baja California Norte.

Los ausentes no son otros que Panamá, Colombia, Curazao y Nicaragua que estuvieron en la cálida Miami 2024 y que por cierto recibieron el “vo.bo” de Puello para que tengan en Managua en los próximos días un torneo que el dirigente dominicano llamó “serie complementaria”, antes de que arranque la actividad en México.

Puello Herrera defendió la invitación a Mexicali a un club japonés—Japan Breeze-- que es algo así como el “Café Bros” de occidente, porque la intención es invadir el mercado nipón y cree que dieron el primer paso abriendo las puertas a un equipo integrado por peloteros de primer nivel, incluso, ex ligamayoristas.

Los asiáticos podrían ser vistos como “intrusos” en una edición en la que para beneplácito de los emisarios del pasado, la Serie del Caribe volverá a los orígenes de la segunda etapa con cuatro novenas que inició en 1971, cuando el campeón mexicano se unió a sus similares de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

Por lo demás, en Mexicali no descuidan el más mínimo detalle y hasta a una misa de bendición del remozado “Nido” están invitando a la comunidad para el 30 de enero y con entrada “gratis”, según se lee en la convocatoria.

UN día como hoy, en 1972: La Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos elige al ex lanzador Sandy Koufax (344 votos), el ex cátcher Yogi Berra (339) y el ex pítcher Early Wynn (301) para el Salón de la Fama de Cooperstown.

En 1971 los escritores no habían logrado elegir a nadie para el Salón, cuando Berra se quedó en 67% y Wynn, un ganador de 300 juegos, en 66.7% en su tercera nominación.

Koufax, quien se retiró en 1966 a los 30 años a causa de una severa artritis, lo logra en su primer intento (86.9%) y, es el homenajeado más joven de la historia con una placa en el museo.

Mañanitas para Japhet Amador (38) y Mario Mendoza Jr (46). En 2013 murieron el ex jardinero Stan Musial (92) y el ex mánager Earl Weaver (83), quien dirigió durante 17 campañas a los Orioles de Baltimore y ganó la Serie Mundial de 1970 a los Rojos de Cincinnati.

**“Un mánager gana juegos en invierno cuando elige a su equipo”.- Earl Weaver.

ENTRE suspensivos.- Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis no contaron para el sexto juego de la semifinal celebrado ayer con sus respectivos receptores titulares, Román Alí Solís y Xorge Carrillo, ambos lesionados... Los Indios de Mayagüez (1) tomaron ventaja sobre los Senadores de San Juan (0) en la serie final de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico... En República Dominicana, los Tigres de Licey, que traen de refuerzo al sonorense Víctor Hugo Mendoza, y los Leones de Escogido protagonizarán la post serie por la corona, ocupando las posiciones 1 y 2 en el “round robin” que ayer finalizó con el avance de los segundos que dirige Albert Pujols... Entretanto, en Venezuela, los Cardenales de Lara y los Bravos de Margarita inician este domingo la ruta rumbo a la Serie del Caribe, en serie pactada a siete juegos.