Mexicano ex gerente de los Astros, trabaja en el futbol español

CIUDAD DE MÉXICO.- “Él era el más inocente de todos”, dijo Dusty Baker en defensa del venezolano José Altuve en el caso del robo de señas que, aplicado en 2017, salió a la luz tres años después para sacudir a los Astros de Houston.

Entrevistado hace unos días en una plataforma digital, el ahora retirado mánager no vivió de cerca el “robo gate”, pero como consecuencia de eso él llegó al mando de los Astros tras el cese del mánager A.J. Hinch, quien más adelante fue contratado por los Tigres de Detroit.

Baker se hizo cargo en la temporada de 2020 recortada por la pandemia y fue hasta 2022 cuando pudo ganar su primera Serie Mundial al frente de los texanos que demostraron que podían triunfar sin ayuda de la tecnología y el bote de basura, superando en seis cotejos a los Filis de Filadelfia.

Altuve fue mencionado entre los supuestos favorecido por la trampas, especialmente cuando le pegó un jonrón decisivo al cubano de los Yanquis de Nueva York, Aroldis Champman, en la serie de campeonato, pero MLB no encontró evidencias en su contra.

Otros involucrados que perdieron sus empleos: el entonces coach de banca Alex Cora que dejó el timón de los Medias Rojas de Boston, pero que volvería un año más tarde, y su compatriota Carlos Beltrán que al estallar la bomba estaba firmado para dirigir a los Mets de Nueva York, lo que finalmente no ocurrió. Beltrán espera su entronización en el Salón de la Fama de Cooperstown.

En resumidas cuentas, el único damnificado resultó el gerente general de los Astros, Jef Luhnow, de padres estadounidenses nacido en la ciudad de México y que en la actualidad es presidente del equipo Leganés del futbol de segunda división de España, donde hace gala de su buen castellano.

LA Liga Mexicana amonestó a los Piratas de Campeche y a su mánager, Lloyd McClendon, por la base intencional a “cuatro tiempos” de su lanzador Darrel Thompson, al bateador de los Leones de Yucatán, Henry Ramos (Yucatán).

Palabras más, palabras menos, el gerente de la centenaria LMB, Gabriel Medina, les ordenó que no se vuelva a repetir porque no está contemplado en los reglamentos y que en caso de reincidir, podrían recibir una sanción.

Thompson hizo tiempo deliberadamente para que el umpire Carlos García le cantara bolas, mientras el cátcher Roberto Peña hacía como que esperaba el lanzamiento de pie. Irónicamente, el siguiente en el orden, Dalton Guthrie, le sorrajó un cuadrangular de tres rayitas.

EN un vistazo a los mexicanos en AAA: Luis Urías (.333, 1, 4) tuvo su mejor jornada en la finca AAA de los Diamondbacks de Arizona, de 4-3, un jonrón y tres impulsadas, contra los Aviadores de Las Vegas (Atléticos), exactamente lo que necesita para un pronto regreso a Grandes Ligas.

De marcados contrastes las actuaciones de dos prospectos que jugaron en la Liga Mexicana del Pacífico el pasado invierno: Ramón Mendoza (.321, 4, 14), en la filial de los Cardenales de San Luis, después de participar toda la temporada invernal con Tucson Baseball Team (.230, 1, 26) y Jared Serna (.215, 2, 11), condicionado por los Marlins de Miami con los Charros de Jalisco (.318, 5, 24), a quienes abandonó en diciembre.

El derecho de Mexicali, Valente Bellozo (0-1, 7.24), ha demorado su reivindicación en la sucursal de los Rockies de Colorado, Albuquerque, luego de una breve estadía en el Big Show en abril (0-1, 7.59).

Alan Rangel (2-4, 2.74) se fue a las regaderas sin decisión luego de una labor de 6 innings, 3 hits, una carrera, una base y 7 ponchados, en la victoria de Lehigh Valley (Filadelfia) sobre Alas Rojas de Rochester (Washington).

UN día como hoy, en 1996: En la Liga Mexicana, Jesús Sommers de los Petroleros de Poza Rica, conectó el hit número 3000 de su carrera, contra Elmer Dessens, de los Diablos Rojos que ganaron el juego, 2-1.

En 2002 - Erubiel Durazo atizó tres jonrones, un doble y produjo nueve carreras para liderar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria,12-9, sobre los Filis de Filadelfia, en el Bank One Ballpark de Phoenix.

Hoy cumplirían años Osvaldo Virgil (1932-2024) y Pascual Pérez (1957-2012). El 17 de mayo de 2011 murió el ex jonronero, Harmon Killebrew (75).

-“El secreto de la felicidad no se encuentra en hacer siempre lo que uno quiere, sino en querer siempre lo que uno hace”.- Sócrates.

ENTRE suspensivos.- Jonathan Aranda (.277, 8, 33) vivió ayer una jornada de 5-1, un doble (6) y una impulsada en derrota de los Rays de Tampa Bay, 10-5, ante los Marlins de Miami... El primera base de los Rays de Tampa Bay batea .413 (46-19) con un jonrón, 9 empujadas y 7 anotadas en 14 juegos en mayo, reteniendo por un día más el liderato de producidas en la Liga Americana... Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Tigres de Detroit, 2x1, con Brandon Valenzuela (.231, 4, 10) saliendo de la banca para labores defensivas.