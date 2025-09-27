CIUDAD DE MÉXICO.- La extenuante temporada regular de Grandes Ligas, 162 juegos, bajará el telón este domingo y en lo que concierne a la legión mexicana, con cinco de sus miembros invitados a la postemporada.

Ellos son, los nativos Javier Assad (Cachorros), Andrés Muñoz (Seattle) y Alejandro Kirk (Toronto), el México americano Jarren Durán (Boston) y el naturalizado Randy Arozarena (Marineros).

Otros dos, Isaac Paredes y Ramón Urías entraron a la penúltima jornada con los desfallecientes Astros de Houston, agonizando, casi fuera por primera vez de la gran fiesta desde 2016.

JONATHAN Aranda (.316, 14, 56) regresó tan caliente con el madero como cuando se tuvo que ir más de un mes fracturado de la muñeca izquierda, la aciaga tarde del 31 de julio en Yankee Stadium.

El tijuanense no le va alcanzar para meterse al “top ten” de la Liga Americana, encabezado por el Yanqui Aaron Judge, pero nadie le quitará lo bailado después de trabajar la línea de los .300.

Aranda va de 7-2—jonrones—en dos encuentros y de 20-6 (364), 3 cuadrangulares y 5 empujadas en sus pasados seis para los Rays de Tampa Bay que fueron eliminados por segundo año consecutivo.

OBSERVACIONES: Alejandro KirK (.278, 13, 70), quien el sábado se voló la barda contra Tampa Bay, se metió al círculo de los mexicanos con 70 o más impulsadas en una campaña.

El cátcher de los Azulejos de Toronto se unió a Roberto Ávila, Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Vinicio Castilla, Erubiel Durazo, Adrián González, Rowdy Tellez, Joey Meneses e Isaac Paredes.

UN día como hoy, en 1975 - Por primera vez en las Grandes Ligas ligas, cuatro lanzadores comparten un juego sin hits cuando Vida Blue, Glenn Abbott, Paul Lindblad y Rollie Fingers, de los Atléticos de Oakland, se combinan para un sin hit ni carrera a los Angelinos de California, 5-0, en el último día de la temporada.

En 1995- Greg Harris, de los Expos de Montreal, se convirtió en el primer lanzador en lanzar con ambas manos en el siglo XX. Se enfrentó a cuatro bateadores, dos por su lado derecho habitual y dos por el izquierdo, al lanzar una novena entrada sin permitir carreras en una derrota por 9-7 ante los Rojos de Cincinnati.

-“En la vida no haces lo que quieres sino que eres responsable de lo que eres”.- Jean Paul Sartre.

EN seguidillas.- El último fin de semana del mes patrio 2025 fue de despidos de managers en la Liga Mexicana: los Toros de Tijuana botaron a Óscar Robles y los Dorados de Chihuahua a Luis Carlos Rivera... Incluyendo a los que iniciaron la temporada y a los sustitutos, Robles y Rivera son los pilotos 20 y 21 cesados en el año en curso en la LMB, un récord mundial... Por qué algunos insisten en que con el Tucson Baseball Team en su membresía la Liga Mexicana del Pacífico cumplirá el objetivo de su “internacionalización”. ¿Acaso las 53 participaciones en la Serie del Caribe, entre ellas tres en Miami, Florida, no cuentan?