Mexicanos echan montón en Toronto; los Mets despiden a Carlos Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO.- En la serie entre los Azulejos de Toronto y Rangers de Texas que inició el jueves y terminará mañana domingo en Canadá, se sabe de la mayor concentración de peloteros mexicanos en un solo frente en mucho tiempo, un total de cuatro.

El joven jardinero Alejandro Osuna (.260, 0, 12) por los visitantes y los receptores Alejandro Kirk (.196, 1, 6) y Brandon Valenzuela (.250, 7, 19) y el jugador de cuadro, Luis Urías (.333, 1, 2) por los anfitriones.

Además de que todos tuvieron acción en el primer cotejo en el Roger Centre, es también la primera vez en varias lunas que se trata de cuatro bateadores nacidos en territorio nacional, tres de ellos como titulares y el novato Valenzuela saliendo del banco a empuñar.

LOS Mets de Nueva York despidieron al mánager venezolano, Calos Mendoza (34-47), quien estaba a cargo desde 2024. Es el tercer estratega cesado en MLB en 2026, detrás de Rob Thomson y el puertorriqueño Alex Cora, de los Filis de Filadelfia y Medias Rojas de Boston, respectivamente.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, respaldó públicamente a Mendoza luego del fracaso de 2025 y una racha de 12 derrotas en abril de este año. Pero finalmente decidió ir en otra dirección agobiado por los resultados que hundieron al supuesto poderoso escuadrón en la división Este, a 15 juegos de los punteros Bravos de Atlanta.

Mendoza, de 46 años, fue el segundo piloto titular en la gran carpa nacido en Venezuela. El primero, Osvaldo Guillén ganó la Serie Mundial de 2005 con los Medias Blancas de Chicago. Otros dos, Alfredo Pedrique (Arizona) y Miguel Cairo (Washington) cubrieron interinatos.

El máximo logro de Mendoza (206-199) en su gestión de casi tres campañas fue la serie de campeonato de 2024 que los Mets perdieron contra los favoritos Dodgers de Los Ángeles en seis batallas.

El ex jugador de cuadro de breve historial en las Mayores y cuatro veranos en el timón de los Padres de San Diego, Andy Green, entró al quite desde anoche en el inicio de un compromiso en casa con los Filis de Filadelfia. A Green le tocaron los años en transición de los Padres (274-366) en los que no alcanzaron nada, ni siquiera un “wild card”.

CON cinco victorias consecutivas, tres de ellas en junio, José Urquidy (5-3, 4.37) abrirá este sábado por los Indios de Indianápolis (Pittsburgh) contra Scranton/Wilke-Barre, sucursal de los Yanquis de Nueva York.

El mazatleco es un caso de perseverancia en su afán por volver a donde se empalagó con las mieles de la gloria en situaciones cruciales de postemporada, cuando era apreciado en Houston y alrededores.

En contraparte, los Piratas no quedaron del todo convencidos con lo que le vieron en los albores del ciclo en curso, en un total de cinco actuaciones en el rol de relevista, segú guarismos de 0-1, un rescate y 8.53 en carreras limpias admitidas, sobre poco más de seis entradas y un tercio.

OBSERVACIONES: En menos de 24 horas, los Mets subieron y bajaron a Daniel Duarte sin utilizarlo en una derrota contra los Cachorros de Chicago. Gajes del oficio que forja el carácter de quienes soportan todo como profesionales.

El nativo de Huatabampo, Sonora, no tiene decisión en cinco innings y tres relevos en los que no ha permitido carreras en el Big Show en 2026. En AAA, registra 1-1, un salvado y 3.81 en carreras limpias con los Jefes de Syracuse.

UN día como hoy en 1985: Jeffrey Leonard, de los Gigantes de San Francisco, logra el ciclo de bateo—sencillo, doble, triple y jonrón-- en la derrota por 7-6 ante los Rojos de Cincinnati. Es el primer jugador de los Gigantes en conseguirlo desde Dave Kingman en 1972.

Mañanitas para Rico Petrocelli (83), Nelson Simmons (63), Jeff Conine (60), Jim Edmond (56) y Maxwell León (42).

Hoy cumpliría años Roy Johnson (67), ex bigleaguer que se estableció en el béisbol mexicano. Murió el 26 de enero de 2009 en Campeche.

-“Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande”.- Martin Heidegger

ENTRE suspensivos.- El galardonado Felix Fermín se convirtió en el sexto manager cesado en la actual temporada de la Liga Mexicana. Lo botaron los Tecolotes de los Dos Laredos (24-36) y lo reemplazaron con su paisano dominicano, Mendy López, que a su vez, en mayo resultó el primer estratega despedido por los Saraperos de Saltillo (4-12)... Los otros managers desempleados son Sergio Omar Gastélum (Yucatán), Pedro Meré (Veracruz), Dan Firova (Querétaro) y Darryl Brinkley (Puebla)... En el top ten del pitcheo en la LMB, los México-americanos Daniel Martínez (2.04), de los Toros de Tijuana y Gabriel Ponce (2.05), de los Dorados de Chihuahua, comparten la cima... Los Tigres de Quintana Roo le han tomado gusto a la parte baja de la Zona Sur. Fueron sotaneros en 2024 (25-64) y 2025 (35-58) y en 2026 cerraron la primera mitad en el octavo peldaño, aunque con marca de .500 (29-29).