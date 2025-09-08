Mexicanos en AAA esperan llamado al Big Show

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme avanza septiembre las posibilidades de un llamado a Grandes Ligas para quienes hacen antesala en las menores se van reduciendo, si bien nunca se debe bajar la guardia.

Son los casos de Joey Meneses (Mets), Víctor González (Anaheim), Alejo López (Atléticos), Tirso Ornelas (San Diego) y Omar Cruz (Padres), todos con experiencia en la gran carpa.

Mención aparte para uno de los debutantes, Alan Rangel, porque su convocatoria es factible tras sacar cuando los Filis de Filadelfia lo jalaron de la sucursal AAA, según cifras de 0-0, un rescate y efectividad de 2.45 en 5 apariciones y 11 innings.

LOS Cachorros de Chicago tienen a Javier Assad (2-1, 4.62), quien lleva dos victorias consecutivas, programado para mañana contra los Bravos en Atlanta, en su sexta apertura de su temporada de regreso.

También para el miércoles está agendada la que podría ser la última salida de rehabilitación de José Urquidy (1-0, 4.62), asignado a la sucursal AAA de los Tigres de Detroit, ante los Bates de Louisville, filial de los Rojos de Cincinnati.

Asimismo, el próximo jueves, los Rays de Tampa Bay podrían tener noticias de las condiciones de Jonathan Aranda (muñeca) y su futuro inmediato a menos de un mes de que concluya el calendario regular.

UN día como hoy, en 1975 - Bill Madlock, de los Cachorros de Chicago, sufre una fractura incompleta del pulgar derecho al ser golpeado por un lanzamiento de Bruce Kison en la victoria por 6-5 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Estará de baja dos semanas, pero retornará y ganará su primero de cuatro títulos de bateo, con un promedio de .354. Los cuatro cetros a la ofensiva de Madlock representan la mayor cantidad para cualquier jugador en la historia de las Grandes Ligas que no esté incluido en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Mañanitas para Alonso Téllez (65), Billy Hamilton (35) y JoJo Romero (29). El 9 de septiembre de 2016 murió el teniente coronel Alonso Pérez González (72), presidente de la Federación Mexicana de Beisbol Amateur.

-“Odio la realidad, pero es el único sitio donde se puede comer un buen filete”.- Woody Allen.

ENTRE suspensivos.- Los Naranjeros de Hermosillo, los Tomateros de Culiacán, los Cañeros de Los Mochis y los Algodoneros de Guasave, abrieron ayer sus respectivos campos de entrenamientos, apuntando a la 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico... Se unieron a los madrugadores Jaguares de Nayarit que llevan una semana calentando motores en Tepic... El zurdo de Rakuten Monkeys, Marcelo Martínez (10-7, 2.70), buscará este martes ante United-Lions un triunfo que se le negó en sus pasadas dos aperturas, en la Liga de Taiwán... En las taquillas del estadio de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Helú, se lee desde ayer “agotados”, lo que garantiza llenos de 20 mil y pico para miércoles y jueves... Lo único que puede estropear la fiesta en la capital del país y en Guadalajara y su conurbano Zapopan son los torrenciales aguaceros.