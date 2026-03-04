$!México cae ante Dodgers en último ensayo rumbo al Clásico Mundial

GLENDALE._ La Selección Mexicana de Beisbol sostuvo su último juego de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol, cayendo 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en Glendale Arizona. El line up con el que iniciaron los dirigidos por Benjamín Gil fue: Jarren Durán (JI), Luis Urías (2B), Jonathan Aranda (1B), Alejandro Kirk (C), Rowdy Téllez (BD), Nacho Álvarez Jr. (3B), Julián Ornelas (JD), Alek Thomas (JC), Joey Ortíz (SS).







Los locales atacaron primero, anotando par de carreras en la segunda entrada, primero con el jonrón de Andy Pagés por el jardín central y luego con un triple de Dalton Rushing, mandando a home a Santiago Espinal.

Pero la tropa azteca respondió en la alta de la tercera, dándole la vuelta al marcador. Alejandro Kirk con sencillo al central remolcó a Jarren Durán y más adelante, Nacho Álvarez Jr con hit envió al pentágono a Aranda y Kirk.

Los Angelinos no se quedaron de brazos cruzados y en la baja de ese episodio, recuperaron la ventaja con los dobles espalda con espalda de Santiago Espinal y Dalton Rushing. La quinta entrada trajo el empate para México, apareciendo de nueva cuenta Nacho Álvarez con hit al izquierdo, impulsando a Jonathan Aranda. En este rollo, los mexicanos tuvieron casa llena, pero no pudieron anotar más carreras.

Dodgers tomó la ventaja definitiva en la octava baja, Joe Vetrano conectó tablazo de dos estaciones por el derecho para la carrera del despegue. Eduardo Quintero con fly de sacrificio trajo una más y la séptima vino con hit remolcador de Kendall George. La selección azteca descontó en la novena, cuando Alexis Wilson sacó una rola por la tercera base y en un error, anotó Joey Meneses.