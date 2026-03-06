México debuta en el WBC contra Gran Bretaña

En su sexta aparición consecutiva en el Clásico Mundial, para algunos la selección de México no se ve tan fuerte como en 2023, sobre todo en el pitcheo abridor, cuando quedaron a un out frente a Japón de llegar a la final.

Pero las adiciones del cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, y del cerrador Andrés Muñoz encabezando un bullpen en el papel sólido generan expectativas sustentadas en una ofensiva en la que repiten la sensación de hace tres años, Randy Arozarena y el ahora consagrado Jarren Durán, además de un más cuajado, Jonathan Aranda.

La escuadra dirigida por Benjamín Gil debutará este viernes en Houston contra Gran Bretaña, ciertamente sin tradición en la farándula beisbolera, pero con dos que tres legionarios vigentes en Grandes Ligas y ascendencia en el conglomerado también conocido como “Reino Unido”, entre ellos, el jonronero de los Yanquis de Nueva York, Jaz Chisholm Jr, además de promesas de las menores.

A los “británicos” se les enfrentó en 2023 y los verdes sacaron con pinzas un estrecho triunfo 2-1 que afianzó sus posibilidades avanzar a los cuartos de final y que confirmaron aplastando a la novena de Canadá, 10-3.

En cinco participaciones previas en el WBC, México registra una marca de 11-13 que lo tiene justo en el décimo lugar del top ten histórico encabezado por Japón (30-8), escoltado por República Dominicana (20-8), Puerto Rico (23-11), Corea del Sur (17-9) y Estados Unidos (21-14). Venezuela (17-13), Cuba (18-14), Israel (5-5) y Holanda (13-15) completan el ranking.

En la primera jornada del torneo en Japón, Australia (6-12) superó a los supuestamente más duchos de China Taipei (5-13), que presumen el tercer circuito de Asia, en tanto Corea del Sur ganó a República Checa (1-4), 11 por 4.

UN día como hoy, en 2006 - El jardinero miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Kirby Puckett, falleció en Scottsdale, Arizona, a los 45 años, un día después de sufrir un derrame cerebral grave.

Puckett, quien guio a los Mellizos de Minnesota a los títulos de la Serie Mundial en 1987 y 1991, bateó para .318 con 207 jonrones y 1,085 carreras impulsadas en 12 temporadas.

El diez veces All-Star y seis veces ganador del Guante de Oro, terminó su carrera abruptamente en septiembre de 1995 debido a un daño irreversible en la retina de su ojo derecho causado por glaucoma

Mañanitas para Gabriel Álvarez (52), Leonys Martin (38) y Domingo Acevedo (32). El 6 de marzo de 1940 nació Willie Stargell, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Murió el 9 de abril de 2001.

-“La mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego”.- Sócrates.

EL cátcher Alexis Wilson volvió a ser convocado sin tener pasado ni presente ligamayorista, aunque sí mucho fogueo en las sucursales de los Cardenales de San Luis y en pretemporadas al lado de Yadier Molina.

También incluyeron al jardinero de impactante presencia en Liga Mexicana del Pacífico y de verano, Julián Ornelas, ambos haciendo causa común en la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco. Los dos, desde luego, con el “vo.bo” de Gil, al igual que el relevista con experiencia ligamayorista, el potosino Jesús Cruz.

APUNTES del WBC.- La selección mexicana volvió a echar toda la carne al asador, diría el clásico, en un staff de colaboradores de Gil y que incluye a Vinicio Castilla, quien trabaja cerca del gerente general de los Rockies de Colorado, el coach de tercera base de los Astros de Houston, Antonio PérezChica y el asistente del instructor de bateo de los Marineros de Seattle, Roberto Magallanes... Entre los 20 participantes en 2026, Brasil (0-3) y Nicaragua (0-4) aspiran a su primer triunfo... Yuichi Matsumoto, de obvia ascendencia, es el mánager de Brasil, y entre sus coaches se encuentran los conocidos Yan Gomes, Andre Rienzo y Paulo Orlando.... Un total de 40,523 aficionados y aficionadas presenciaron el juego inaugural del Clásico Mundial 2026 en Japón (Tokyo Dome). No estaba lleno (55,000), pero se entiende porque eso está reservado para las noches de los anfitriones campeones.