$!México Rojo roza el empate, pero defensiva dominicana frena su debut en la Serie del Caribe

ZAPOPAN._ El dominicano Junior Lake remolcó tres carreras, conectó cuatro imparables y puso out a un corredor mexicano en el home con la posibilidad del empate en el séptimo inning, para convertirse en la gran figura de la victoria de los Leones del Escogido 5-4 sobre los Charros de Jalisco, en el partido que cerró la jornada inaugural de la 68.ª Serie del Caribe 2026. Por México, Mateo Gil, aunque solo conectó un hit, remolcó tres carreras, mientras que su compañero Michael Wielansky se fue de 5-4.

El conjunto mexicano anotó una carrera en la primera entrada, dos en la quinta y una más en la séptima, mientras los dominicanos fabricaron tres carreras en el tercer episodio y dos en el quinto. El relevista dominicano Kenny Hernández se acreditó la victoria; Manny Bañuelos cargó con la derrota y Jimmy Cordero cerró el noveno episodio para apuntarse el salvamento. El abridor dominicano Óscar de la Cruz trabajó 4.2 entradas, en las que permitió tres carreras limpias, cuatro hits, otorgó tres boletos y ponchó a cinco bateadores. Le siguieron Kenny Hernández (0.1), Luis Frías (1.0), Alex Colomé (0.0, 1 CL), Emailin Montilla (0.2), Jefry Yan (1.0) y Jimmy Cordero (1.0). Por el equipo local, Manny Bañuelos salió del box tras lanzar 4.1 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias, seis hits, concedió tres bases por bolas y ponchó a tres. Luego lanzaron Mario Meza (1.1), Luis Márquez (0.2), Jesús Cruz (0.2), Miguel Aguilar (1.0) y Matt Foster (1.0).

Los Charros de Jalisco, con apenas un hit, abrieron el marcador en la misma primera entrada frente al abridor Óscar de la Cruz. Connor Hollis llegó a primera por pelotazo, se robó la segunda base y, tras el ponche de Julián Ornelas, avanzó a tercera por sencillo al centro de Michael Wielansky, para luego anotar desde allí por rodado de Mateo Gil por el campocorto. Sin embargo, los Leones del Escogido le dieron la vuelta al marcador en el tercer episodio, cuando fabricaron tres carreras frente a Manny Bañuelos, todas impulsadas por doblete de Junior Lake al jardín derecho, colocando el juego 3-1. Otras dos carreras marcaron los dominicanos en el quinto inning, cuando Gustavo Núñez y Erik González pisaron el plato, lo que marcó el final de la actuación de Bañuelos. En la parte baja de esa entrada, los mexicanos se acercaron en el marcador cuando Mateo Gil conectó doblete al centro que impulsó a Connor Hollis y Michael Wielansky, todo frente al abridor Óscar de la Cruz.





