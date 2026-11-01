Beisbol
|
Beisbol

México sella su pase a cuartos de final del beisbol 5 en Dakar 2026

La selección nacional venció 2-0 a Francia y terminó en el segundo lugar del Grupo B, con dos triunfos y una derrota
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/11/2026 15:58
01/11/2026 15:58

La selección mexicana de beisbol 5, dirigida por la sinaloense Tania González, aseguró su lugar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de imponerse este domingo 2-0 a Francia, en su tercer compromiso de la fase de grupos.

El representativo nacional resolvió el encuentro con parciales de 7-5 y 16-6, resultado que le permitió cerrar su participación en el Grupo B en el segundo puesto, con saldo de dos victorias y una derrota.

$!México sella su pase a cuartos de final del beisbol 5 en Dakar 2026

Con el boleto a la siguiente ronda, México enfrentará este lunes a Turquía en los cuartos de final, programados a partir de las 6:00 horas, tiempo del centro de México, en el recinto Tour de l’Oeuf; de conseguir la victoria, disputará las semifinales ante China Taipéi, equipo que avanzó directamente tras liderar el Grupo A con tres triunfos.

Por su parte, Kenia concluyó como líder del sector B, con paso perfecto de tres victorias, por lo que obtuvo su clasificación directa a las semifinales, donde espera al ganador del duelo entre Francia y Cuba. Esta instancia se disputará el 2 de noviembre, a partir de las 9:00 horas.

En tanto, Senegal y Siria quedaron fuera de la contienda por las medallas y disputarán el encuentro por los puestos séptimo y octavo el próximo martes.

Los partidos por las preseas de oro y bronce se llevarán a cabo el 3 de noviembre. La actividad de la disciplina podrá seguirse a través del canal de YouTube de Olympics Channel.

#Beisbol
#Selección Mexicana
#Juegos Olímpicos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube