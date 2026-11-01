$!México sella su pase a cuartos de final del beisbol 5 en Dakar 2026

El representativo nacional resolvió el encuentro con parciales de 7-5 y 16-6, resultado que le permitió cerrar su participación en el Grupo B en el segundo puesto, con saldo de dos victorias y una derrota.

La selección mexicana de beisbol 5, dirigida por la sinaloense Tania González, aseguró su lugar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 , luego de imponerse este domingo 2-0 a Francia , en su tercer compromiso de la fase de grupos.

Con el boleto a la siguiente ronda, México enfrentará este lunes a Turquía en los cuartos de final, programados a partir de las 6:00 horas, tiempo del centro de México, en el recinto Tour de l’Oeuf; de conseguir la victoria, disputará las semifinales ante China Taipéi, equipo que avanzó directamente tras liderar el Grupo A con tres triunfos.

Por su parte, Kenia concluyó como líder del sector B, con paso perfecto de tres victorias, por lo que obtuvo su clasificación directa a las semifinales, donde espera al ganador del duelo entre Francia y Cuba. Esta instancia se disputará el 2 de noviembre, a partir de las 9:00 horas.

En tanto, Senegal y Siria quedaron fuera de la contienda por las medallas y disputarán el encuentro por los puestos séptimo y octavo el próximo martes.

Los partidos por las preseas de oro y bronce se llevarán a cabo el 3 de noviembre. La actividad de la disciplina podrá seguirse a través del canal de YouTube de Olympics Channel.