México vs. Estados Unidos, un clásico del WBC

CIUDAD DE MÉXICO.- México y Estados Unidos se han repartido el botín en cuatro desafíos previos al de hoy en Houston, todos en primera ronda, donde sin embargo, destaca aquella épica victoria de 2006 del “tricolor”, 2x1, con la que mandaron a casa a los anfitriones.

El otro triunfo de los verdes fue la recordada paliza 11-5 de 2023 en el Chase Field de Phoenix, casa de los Diamondbacks de Arizona. La noche de la consagración de Joey Meneses atizando dos jonrones y Patrick Sandoval y Javier Assad brillando en el montículo.

Los estadounidenses, que al igual que esta tarde, siempre han saltado al diamante como favoritos, se impusieron en 2006 por la vía de la blanqueada (2-0) y 5 a 2 en el torneo de 2013.

ENORME mérito de la serpentina de Australia frenar a Shohei Ohtani (.556, 2, 6), quien falló en tres turnos, pero los japoneses (3-0) aseguraron su viaje a América para las rondas de cuartos de final con un apretado 4x3.

Otra: Italia (2-0) será el rival a vencer para México en la pelea por el segundo boleto, dando por descontado el avance de Estados Unidos. Aztecas e italianos chocarán el miércoles por la tarde en el cierre de la ronda eliminatoria.

Una más: Nicaragua quedó a un out de su primer triunfo en el WBC, cuando un cuadrangular con dos a bordo de Ozzie Albies (Holanda) los dejó tendidos en el terreno (4-3) del Ioan Depot Park de Miami. “Esta es una derrota que nos duele a todos, a todo un país”, dijo el mánager Dusty Baker.

Y, antes de la actividad dominical eran dos los eliminados: Gran Bretaña (0-3) y Colombia (0-3). El lunes intentarán sacar el del honor frente a Brasil y Panamá, respectivamente.

UN día como hoy, en 1995 - Los dueños de las Grandes Ligas aprueban por unanimidad la expansión de dos equipos: los Diamondbacks de Arizona y los Devil Rays de Tampa Bay.

Cada uno de los nuevos clubes pagará una cuota de franquicia de 130 millones de dólares y comenzará a jugar en 1998. La decisión se toma a pesar de que la huelga que puso fin abruptamente a la temporada de 1994 sigue sin resolverse.

El 9 de marzo de 2006: Hoy se jugaron encuentros del primer Clásico Mundial de Béisbol de la historia. En el Chase Field, Jorge Cantú conectó un jonrón e impulsó tres carreras para que México derrote a Canadá 9-1 y avance a la segunda ronda.

En el Estadio Hiram Bithorn, Yoandry Garlobo se va de 5-4 con tres carreras impulsadas para liderar a Cuba a una victoria de 11-2 sobre Holanda, calificando también a cuartos de final. La victoria de Cuba también clasifica a Puerto Rico.

Mañanitas para Bert Campaneris (84), Benito Santiago (59), Adán Amezcua (52) y Faustino Carrera (27).

-“Pies para que los quiero, si tengo alas para volar”.- Frida Khalo.

TRES de tres: El mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, asegura estar desconcertado por el asunto de las pólizas que han ahuyentado a varios jugadores importantes del WBC, pero entiende que son reglas que deben respetarse. “Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que MLB decida”, puntualizó.

Tras vencer a Panamá (3-1) y Colombia (7-4), la selección de Cuba tendrá hoy su prueba de fuego frente a Puerto Rico (2-0), en el encuentro de fondo en el estadio Hiran Bithorn del “viejo” San Juan.

En la pretemporada de Japón, el ex bigleaguer sinaloense,Roberto Osuna, no ha admitido carreras en dos actuaciones para los campeones vigentes de Japón Halcones de Softbank, buscando recuperar su sitio estelar después de un 2025 de altibajos y lesiones.

EN la Toronja y el Cactus- Los Piratas de Pittsburgh pondrán hoy a José Urquidy contra los Yanquis de Nueva York, segunda apertura del spring training para el mazatleco que aspira a un lugar en la rotación... En su presentación tiró poco más de un inning (2h, 3c, 2k) ante los Mellizos de Minnesota y después colgó tres argollas en un cotejo de exhibición al combinado nacional de Colombia... Alan Rangel (0-0 9.39) no tuvo decisión en su apertura del domingo para los Filis de Filadelfia, cediendo 6 hits y tres carreras en tres episodios a los Mellizos... Manuel Castro (1-0, 7.71) permitió dos hits y una carrera limpia en un innings al imponerse los Padres de San Diego a los Rojos de Cincinnati, 14x3... El tercera base Ramón Mendoza (.333), de 2-0, en el empate entre los Cardenales de San Luis y Marlins de Miami, 2-2. Jo Jo Romero (00-0, 4.50) lanzó un episodio perfecto (1k) por los Cardenales.