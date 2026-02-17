$!Michael Jordan cumple años y Mexicali recuerda cuando casi vistió la casaca de los Águilas

Más allá de sus seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls , “El 23” tuvo un recordado paso por el beisbol profesional en 1994. En busca de cumplir un nuevo sueño, firmó con los Medias Blancas de Chicago y jugó en su filial de Ligas Menores, los Birmingham Barons .

MEXICALI._ Este 17 de febrero, la leyenda del deporte ráfaga, Michael Jordan, celebró un año más de vida, consolidado como uno de los atletas más influyentes en la historia del deporte mundial.

Durante ese periodo, Raúl Cano, ex beisbolista nacido en Guaymas y quien fungía como mánager y gerente deportivo de los Águilas de Mexicali, se acercó a Terry Francona, mánager de Jordan en Ligas Menores, para hacerle la propuesta de que el jugador participara en la temporada invernal en México como una figura estelar de los Emplumados.

La idea fue bien recibida inicialmente por Jordan; sin embargo, el acuerdo nunca se concretó debido a problemas familiares y compromisos personales que surgieron en ese momento, lo que impidió que MJ viajara y jugara con los Águilas de Mexicali.

A pesar de ello, la posibilidad de verlo defendiendo los colores Emplumados fue real y estuvo sobre la mesa.

Por cuestiones de logística, seguridad y la enorme atención mediática que habría generado su presencia, el proyecto no se concretó. Aun así, por un breve instante, Mexicali estuvo a centímetros de vivir uno de los episodios más extraordinarios de su historia deportiva.