Mick Abel a la lista de lesionados de los Mellizos

Los Mellizos anunciaron el lunes que han colocado al derecho Mick Abel en la lista de lesionados de 15 días con una inflamación en el codo derecho (con efecto retroactivo al 17 de abril).

Abel ha hecho cuatro presentaciones (tres aperturas) para los Mellizos esta temporada, con récord de 1-2, efectividad de 3.98 (20.1 IL, nueve carreras limpias), 10 bases por bolas y 23 ponches. El joven de 24 años ponchó a 10 bateadores, la mayor cantidad de su carrera, en 7.0 entradas en blanco en su última apertura, el 14 de abril contra Boston, y tiene una racha activa de 14.0 ceros.

Los Mellizos realizarán un movimiento correspondiente antes de su partido del martes por la noche contra los Mets en el Citi Field.