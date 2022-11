El nuevo presidente del departamento de operaciones de beisbol de los Tigres, Scott Harris, dijo hace pocas semanas que Cabrera probablemente no tenga un rol de jugador de todos los días la próxima temporada. Cabrera afirma que él no sabe si ya hay algo decidido, pero que está abierto a cualquier rol que el club le asigne.

“Una de mis metas es jugar una temporada completa sin lesiones, tratar de ayudar a los Tigres a ganar más juegos”, dijo. “Porque siento que, si puedo mantenerme sano, podemos mejorar en el terreno. Si no estás saludable, no hay posibilidades de que podamos ganar. Tuvimos un montón de lesiones el año pasado y eso nos hizo mucho daño. Vamos a ver si nos podemos mantener en salud todo el año.

“Va a depender de cómo me sienta”, dijo. “Siempre estamos dispuestos a hablar y ver. Siempre hago lo que ellos quieran, lo que el manager quiera que yo haga. No me preocupo si voy a jugar todos los días o no, así que, si me dan la oportunidad, voy a jugar. Si no, apoyaré al equipo. Hay que ser buen compañero”.

Cabrera también esperar jugar con Venezuela en el venidero Clásico Mundial.

“Me encantaría jugar”, dijo. “Si me dan la oportunidad, voy a jugar”.

Mientras Cabrera se prepara para despedirse del beisbol como jugador, quiere seguir involucrado en el juego una vez se retire. Reiteró que le gustaría seguir trabajando en el juego, preferiblemente con los Tigres, donde ha visto a estrellas como Al Kaline, Willie Horton y Alan Trammell tener importantes roles en la organización.

“He tenido muchas conversaciones con mi familia”, comentó. “No lo sé, veremos si me puedo quedar en la organización de los Tigres, ayudar a los muchachos. Tengo tiempo para decidir, pero mi meta es mantenerme en el béisbol, tratar de ayudar, porque amo al beisbol. ¿Por qué me alejaría?”.

Como jugador, su legado como uno de los bateadores más grandiosos de su generación está asegurado. Eventos como la gala del miércoles son un recordatorio de que las labores para ayudar a los demás también han sido parte importante de su carrera. La Fundación Miguel Cabrera comenzó en el 2007 como un proyecto para ayudar a renovar estadios de béisbol menor en Miami, Detroit y Venezuela, y ayudar a jóvenes atletas a través del deporte, la educación y la salud, pero en años recientes se ha enfocado también en becas deportivas, incluyendo para jóvenes en el suroeste de Detroit.

“Yo siempre digo que no sólo se trata de jugar beisbol. También se trata de ayudar a la comunidad”, contó Cabrera. “No quiero escuchar, ‘Oh, él vino a Detroit o a Miami sólo a jugar béisbol’. Quiero que la gente recuerde que vine a jugar pelota y ayudar a la comunidad también”.