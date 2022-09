De entrada, Guzmán, quien es un comodín por lo arriba escrito, señaló que está viendo al grupo de compañeros que ya se encuentran entrenando, y que trabajará fuerte para ponerse al parejo de ellos a la brevedad posible.

Miguel viene listo para ayudar al equipo en donde el mánager lo disponga, ya que su capacidad de juego lo lleva a ser un valioso utility.

“Vengo preparado para jugar outfield e infield, ya depende lo que necesite el mánager, porque obviamente estamos a disposición de él y a lo que él decida”, explicó Miguel.

De la flexibilidad que tiene para jugar en varias posiciones, siempre hay una que se le acomoda mejor, y ante eso, Guzmán respondió que en este momento viene más acostumbrado a jugar en el outfield.

“En Puebla jugué más en el outfield, a pesar de que terminé la temporada jugando en segunda base, lo cual se me hizo un poco complicado porque la mayor parte de la temporada estuve en los jardines. Pero siento que no hay problema, si la necesidad lo amerita, en donde quiera me acomodo”, expuso.

Lo cierto de la versatilidad de Guzmán, es que cualquier aporte que ponga, va a ser fundamental para ayudar a que el equipo busque ese campeonato que tanto anhela la afición.

“La afición y nosotros como jugadores queremos ese campeonato, así es que vamos a trabajar fuerte para que eso suceda”, puntualizó.