$!Miguel Guzmán refuerza a Venados de Mazatlán; Alonso Gaitán es cedido en préstamo

MAZATLÁN._ En movimiento estratégico de mitad de temporada, Venados de Mazatlán anunció la llegada del outfielder Miguel Guzmán, quien se incorpora a la novena porteña procedente de los Yaquis de Obregón, aportando experiencia y solidez al cuadro rojo.

Guzmán, bateador derecho con un promedio de .254 de average, destaca por su constancia en el contacto y su capacidad para producir en momentos clave, características que fortalecen la profundidad ofensiva del equipo para la recta final del calendario de la Liga Mexicana del Pacífico.