$!Miguel Guzmán refuerza a Venados de Mazatlán; Alonso Gaitán es cedido en préstamo

MAZATLÁN._ En movimiento estratégico de mitad de temporada, Venados de Mazatlán anunció la llegada del outfielder Miguel Guzmán, quien se incorpora a la novena porteña procedente de los Yaquis de Obregón, aportando experiencia y solidez al cuadro rojo.
Guzmán, bateador derecho con un promedio de .254 de average, destaca por su constancia en el contacto y su capacidad para producir en momentos clave, características que fortalecen la profundidad ofensiva del equipo para la recta final del calendario de la Liga Mexicana del Pacífico.
El originario de León, Guanajuato, ha disputado seis temporadas en la pelota invernal, mientras que en el verano dejó un registro de .323 con Pericos de Puebla.
Como parte de la operación, Venados cede en préstamo al outfielder Alonso Gaitán, a quien le desea éxito rumbo al cierre de temporada de la LMP.