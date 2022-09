De acuerdo a la periodista Beatriz Pereyra, de Proceso, el ex mánager escarlata habría sido el responsable de manipular las cámaras del Estadio Alfredo Harp Helú para robar las señales de los pítchers melenudos durante los primeros dos juegos de la Final.

MÉXICO._ Sorprendiendo a medio mundo, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) habría anunciado que Miguel Ojeda , ex cátcher y actual director deportivo de los Diablos Rojos del México , recibió un año de suspensión por espiar a los lanzadores de Leones de Yucatán en la Final de Zona Sur.

Este domingo, la LMB habría notificado a la directiva de ambas novenas sobre dichas sanciones, previo al quinto juego de la Final de la Zona Sur, donde los pingos van arriba 3-1. Hasta el momento no hay un comunicado oficial del circuito veraniego al respecto.

Ésta habría sido la segunda ocasión que el ex receptor de Venados de Mazatlán en la LMP habría incurrido en una supuesta ilegalidad, toda vez que en 2019, según Proceso, habría fungido como prestanombres del empresario Alfredo Arámburo, y se habría hecho pasar por el propietario del club Generales de Durango. No obstante, la LMB no sancionó en esa ocasión al “Negro” Ojeda.