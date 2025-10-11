$!Miguel Ojeda Jr. vive su segunda temporada con entrega total a Venados de Mazatlán

MAZATLÁN._ En su segunda pretemporada con Venados de Mazatlán, Miguel Ojeda Jr. vive un momento de madurez y confianza dentro del equipo, disfrutando de la oportunidad de defender los colores que también marcaron la carrera de su padre, una de las grandes leyendas del club.
Ojeda forma parte de los jugadores que buscan defender los colores de Venados de Mazatlán durante la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.
“Mucho gusto, esta es mi segunda temporada con Venados; ya me siento cómodo con mis compañeros y coaches. He hecho algunos ajustes y creo que están saliendo bien, lo mejor es que se está reflejando en el campo”, compartió el joven jugador, quien ha sabido ganarse su lugar con trabajo y constancia.
Para Ojeda Jr., el apellido que porta no representa una presión, sino un impulso.
“Motiva, no es un peso. Jamás me ha molestado hablar de los logros de mi papá, al contrario, es bonito recordar lo que hizo, sobre todo porque estaba chico cuando viví esa etapa”.
El jugador destaca también la energía que se respira en el vestidor esta temporada, donde el promedio de edad es bajo y el ánimo es alto.
“Definitivamente el promedio de edad es bajo, y eso brinda mucha energía, mucho positivismo. Todos venimos peleando y los jóvenes hemos intentado dar lo mejor”.
Ojeda Jr. reconoció además el valor de contar con compañeros experimentados que se han convertido en ejemplo para el grupo.
“Tenemos el ejemplo de Fabricio, un jugador que ha jugado bastante, y Gaitán viene de una de sus mejores temporadas; eso nos da mucha confianza”.
Con serenidad y entusiasmo, Miguel Ojeda Jr. continúa escribiendo su propia historia en el beisbol, con el mismo compromiso y pasión que heredó de su padre, dejando claro que en Mazatlán, el legado sigue vivo y lleno de futuro.
Venados de Mazatlán viaja este domingo a Culiacán para formar parte del Cuadrangular del Bienestar, que organiza Sistema DIF Estatal, esto como parte de su preparación rumbo al juego inaugural el próximo 16 de octubre, en el Estadio Teodoro Mariscal y el día 15 en Tepic.