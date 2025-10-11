$!Miguel Ojeda Jr. vive su segunda temporada con entrega total a Venados de Mazatlán

MAZATLÁN._ En su segunda pretemporada con Venados de Mazatlán, Miguel Ojeda Jr. vive un momento de madurez y confianza dentro del equipo, disfrutando de la oportunidad de defender los colores que también marcaron la carrera de su padre, una de las grandes leyendas del club. Ojeda forma parte de los jugadores que buscan defender los colores de Venados de Mazatlán durante la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Mucho gusto, esta es mi segunda temporada con Venados; ya me siento cómodo con mis compañeros y coaches. He hecho algunos ajustes y creo que están saliendo bien, lo mejor es que se está reflejando en el campo”, compartió el joven jugador, quien ha sabido ganarse su lugar con trabajo y constancia. Para Ojeda Jr., el apellido que porta no representa una presión, sino un impulso. “Motiva, no es un peso. Jamás me ha molestado hablar de los logros de mi papá, al contrario, es bonito recordar lo que hizo, sobre todo porque estaba chico cuando viví esa etapa”. El jugador destaca también la energía que se respira en el vestidor esta temporada, donde el promedio de edad es bajo y el ánimo es alto.