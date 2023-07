“Yo sabía que no era bueno”, dijo Trout. “Es algo extraño. Un montón de muchachos que tuvieron la cirugía o la lesión me llamaron. Algunos regresaron en cuatro semanas. Otros tardaron más. Veremos cómo va”.

El jugador de 31 años tiene una línea de .333/.438/.648 en sus últimos 15 partidos, con cuatro jonrones, tres dobles y siete carreras impulsadas. Ha bateado .263/.369/.493 con 18 vuelacercas, 14 dobles y 44 remolcadas en 81 partidos esta temporada. Su OPS de .862 está bien por debajo de su OPS de por vida (.994), pero Trout trabajó para arreglar su mecánica a mediados de junio y se había estado pareciendo más a su viejo yo.

Trout dijo que el personal de trainers le dijo que no había nada que pudiera haber hecho para evitar la lesión. Fue simplemente una lesión desafortunada que se produjo con un swing.

“Mirando hacia atrás, no tenía dolor ni nada de eso”, dijo Trout. “Sólo sentí algo realmente doloroso y extraño. Hablando con otros muchachos, es básicamente lo mismo que les pasó a ellos. Es frustrante porque mi cuerpo se ha sentido muy bien. Tenía una rutina y me estaba apegado a ella y me pasa esta cosa rara. Pero al menos no es nada grave ni ha acabado la temporada”.