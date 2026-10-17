Milán Tolentino en la reserva de los Guardianes; lista la Serie de Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Salta el nombre de otro mexicano en la postemporada 2026, el segunda base Milán Tolentino, como parte de los Guardianes de Cleveland en el llamado “tax squad” que se puso de moda durante la pandemia de 2020.

En esa modalidad los jugadores reservistas viajan con el equipo, preparados para una emergencia que los ponga a tiro de entrar en acción, como ya ha ocurrido, incluso en plena Serie Mundial. En 2015, el infielder Adalberto Mondesí, hijo del dominicano Raúl Mondesi, debutó en las Mayores en un juego de la Serie Mundial con los Reales de Kansas City contra los Mets de Nueva York.

Tolentino, de 24 años y que está en los planes de los Naranjeros de Hermosillo, bateó .225 con 21 cuadrangulares, 74 impulsadas, 71 anotadas y 20 robos de bases en 129 juegos en la filial de la Liga Internacional AAA, los Clippers de Columbus.

El relevista de los Rays de Tampa Bay, Manuel Rodríguez, también espera por una oportunidad, pero en situación diferente, ya que el yucateco tuvo actividad durante la temporada luego de convalecer por más de un año debido a lesiones en el codo y espalda.

Los que ya están con un pie en el estribo rumbo a la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee son dos hombres de doble nacionalidad, el campo corto, Joey Ortiz, y el pítcher de relevo Jo Jo Romero.

LISTOS los protagonistas de la “Serie Mundial” japonesa y en uno de los frentes se conoce de la presencia de Roberto Osuna en su nueva faceta en el bullpén de los Halcones de Softbank, que además van por el bicampeonato, contra Yokohama DeNA BayStars.

La Serie de Japón, su razón social oficial, empezará el próximo 24 de octubre, un día después que la “World Series” de los americanos, y Osuna estará en situación de convertirse en el primer mexicano con dos anillos de campeón.

Por ahora comparte esa distinción con los lanzadores también ex bigleaguers Luis Alonso Mendoza, quien celebró con los Luchadores de Nippon Ham en 2016 y César Vargas en 2022 en la nómina de los Búfalos de Orix.

MICHAEL Wielansky es baja de los Charros de Jalisco hasta diciembre, de acuerdo a las observaciones del médico que lo operó ayer de una doble fractura en los dedos de la mano izquierda, provocadas por un bolazo del relevista de los Jaguares de Nayarit, Adolfo Ramírez, en su último turno del juego inaugural en el estadio Panamericano.

Para Wielansky fue su segunda cirugía en 2026. En junio pasado, mientras servía en el frente de los Charros de la Liga Mexicana, lo intervinieron de una fractura en la nariz y en el hueso malar izquierdo, también como consecuencias de un pelotazo.

El tiempo de recuperación estimado dejaría listo al segunda base para la recta final del rol regular o quizás un poco más, en caso de que los bicampeones quieran ir a la segura de cara a los playoffs de enero.

BENJAMÍN Gil volvió a salir a cuadro, ahora sí de cuerpo presente, para disculparse con los aficionados de los Diablos Rojos que se sintieron agraviados con sus declaraciones durante la serie final de 2025 en la que los colorados tundieron a los Charros de Jalisco (0-4).

Si se lo pidieron sus nuevos jefes o fue por propia iniciativa, ambas parecen innecesarias por más que pataleen los y las de la generación de cristal que, tratándose de los aficionados de los capitalinos, lo son en grado superlativo.

La verdad es que no habrá disculpas que valgan si no van acompañadas de los buenos resultados que en el caso de los Diablos Rojos, es el campeonato mismo. Lo sabe Gil y por eso pretende pavimentar con buenas razones el camino rumbo al todavía lejano mes de abril.

UN día como hoy en 1976- Un jonrón del emergente Alfredo Ortiz con dos outs en el noveno inning impidió el juego perfecto a Víctor García, quien se sobrepuso para sacar el out 27 y llevar a los Cañeros de Los Mochis a una victoria 3x1 sobre los Venados de Mazatlán.

En 2001 - Larry Dierker, quien dejó la cabina de transmisión de los Astros de Houston para asumir el cargo de mánager del equipo en 1997, renuncia a pesar de haber empatado con los Cardenales de San Luis con el mejor registro de la Liga Nacional (93-69) y obtener el pendón de la División Central.

Durante sus cinco años en el timón, el equipo no logró ganar ninguna serie de postemporada, registrando una marca de 2-12 en dicha instancia. En total, Dierker acumuló un récord de 448-362 —un porcentaje de victorias de .553— y conquistó cuatro títulos divisionales.

Mañanitas para George Hendriks (77), Rodolfo Hernández (75), Jerry Royster (74) y Alex Cora (51).

-“Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado”.- Bertrand Russell.

EN seguidillas.- Gil Velázquez y Everardo Magallanes, quienes han sido mánagers en AAA, regresaron a la LMP-Banamex para labores de coach de banca y coach de primera base, respectivamente, con los Naranjeros... El torpedero Connor Hollins completará la cuota de extranjeros (7) de Jalisco. En 2025-2026 resultó pieza clave en la postemporada y en la Serie del Caribe... Collins es un referente, como dicen ahora, en la Liga Mexicana con los Piratas de Campeche.