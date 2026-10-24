$!Milwaukee protagoniza una épica remontada ante Tampa Bay y se coloca a dos triunfos del título

MILWAUKEE._ Los Cerveceros de Milwaukee concretaron una remontada inolvidable al superar 5-4 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, defendiendo con éxito su localía en el American Family Field para tomar una ventaja dominante de 2-0 en el Clásico de Otoño. Se trata de una ventaja que, en 55 ocasiones idénticas en ediciones anteriores de la Serie Mundial, los equipos han convertido en un título el 80.7 por ciento de las veces.

El arranque del partido lució sumamente complejo para la escuadra local, luego de que los Rays atacaron temprano al abridor Logan Henderson conectando sencillos remolcadores por parte de Chandler Simpson y Junior Caminero, coronados por un cuadrangular de dos carreras de Liam Hicks que adelantó a Tampa Bay 4-0 en la misma primera entrada.

Sin embargo, los Cerveceros respondieron inmediatamente en el cierre de la primera entrada. William Contreras conectó un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio y, posteriormente, Garrett Mitchell produjo otra carrera con un imparable que llevó a Jake Bauers hasta el plato. Milwaukee recortó la distancia a 4-2 y comenzó a construir una remontada que mantuvo en tensión al público del American Family Field.

La tercera anotación de Milwaukee llegó en el cuarto episodio, cuando David Hamilton se embasó tras un error defensivo del mexicano Jonathan Aranda, situación que aprovechó Cooper Pratt para cruzar el plato. El marcador se colocó 4-3 y la presión cambió de lado, mientras los Rays desperdiciaban oportunidades para ampliar su ventaja y darle mayor margen de maniobra a sus lanzadores. Uno de los momentos defensivos más importantes ocurrió en la sexta entrada. Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo con Liam Hicks en segunda base, pero Jackson Chourio realizó un tiro al plato para evitar que el corredor anotara. La jugada fue revisada y el out quedó confirmado, dejando a Tampa Bay sin una carrera que habría resultado fundamental para el desenlace. La recompensa para Milwaukee llegó inmediatamente después. Sal Frelick abrió la parte baja de la sexta entrada con un cuadrangular solitario por el jardín central ante Ian Seymour, quien acababa de ingresar al montículo. El batazo igualó el marcador 4-4 y encendió la celebración de los aficionados. El jonrón resultó especialmente significativo porque Frelick apenas había conectado cuatro durante la temporada regular y no había disparado ninguno en esta postemporada.

La voltereta definitiva llegó en el séptimo capítulo, cuando Cooper Pratt conectó un imparable productor que envió a Brice Turang a la registradora con la carrera de la diferencia.