CULIACÁN._ Francisco Minjarez fue parte de un grupo de peloteros guindas que tocaron la puerta de un tricampeonato. Muchos años y muchos éxitos después, en su trayectoria como especialista en armas equipos competitivos desde la oficina, regresa con la tarea que siempre obliga en Tomateros de Culiacán: buscar el campeonato.

“Siempre lo tuve en mente (regresar a Tomateros), pero al final de cuenta se aterrizó. Sí sabemos el gran compromiso que tenemos al llegar a una organización como Tomateros de Culiacán. Se tiene buena directiva, buenos dueños y eso nos da respaldo para hacer bien las cosas”, expresó en entrevista.

“En el año de 1997 se me dio la oportunidad de que me eligieran en el Draft. Estuve participando un par de años, conociendo la organización y muy emocionado y encantado de hacer esa etapa como jugador y ahora esta etapa que se me da como asesor deportivo”, agregó.

Minjarez viene a hacer equipo en la oficina con el gerente del área deportiva, Francisco Campos. Para el ex jugador de cuadro, también conocido como “El Pollo”, Campos comienza con la energía correcta.

“Me da esa sensación, esa buena vibra. Él tiene muchas ganas y esas ganas, nos van a llevar al éxito a todos”, dijo sobre su compañero.

Como directivo, Francisco Minjarez acumula cuatro campeonatos de Liga Mexicana del Pacífico (LMP), así como el mismo número en Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En el plano internacional, dos coronas de Serie del Caribe.

Según su visión, comprende que son los jugadores de Tomateros, los elementos fundamentales para el éxito.

“Sabemos un poquito del beisbol o mucho, pero ellos, los jugadores, son los que aterrizan en el terreno de juego”, afirmó.

Finalmente, manifiesta su entrega total a la tarea que hoy se le encomienda, en respuesta y agradecimiento a toda la Nación Guinda.

“Ellos pueden espera de mí, el mil por ciento. Soy una persona muy trabajadora, 24 horas. Sabemos de las necesidades que requiere la afición y qué requiere el equipo”, sentenció.