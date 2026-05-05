MLB suspende a Devenski y al mánager Kelly por intentar golpear a Stewart

El lanzador de los Piratas, Chris Devenski, recibió una suspensión de tres juegos y una multa por un monto no revelado por lanzarle intencionalmente a Sal Stewart de los Rojos durante la parte alta de la séptima entrada del juego del sábado en el PNC Park en Pittsburgh, anunció Major League Baseball el martes. Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones del terreno de MLB, hizo el anuncio.

A menos que sea apelada, la suspensión de Devenski está prevista para comenzar la noche del martes, cuando los Piratas comiencen una serie de visita ante los Diamondbacks. Si Devenski decide apelar, entonces la disciplina quedará en suspenso hasta que se complete dicho proceso.

Además, el mánager de los Piratas, Don Kelly, recibió una suspensión de un juego y una multa no revelada por las acciones intencionales de Devenski. Kelly cumplirá su suspensión esta noche en Arizona.