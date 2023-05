El “Principito” inició su andar profesional cuando fue invitado por los Cañeros de Los Mochis en el 2021 y demostró tener lo necesario para quedarse en el equipo. Contentos con su desempeño y confiando en su futuro, la organización lo tomó en el Draft 2022, cosa que él agradece bastante.

“El equipo de Cañeros ha influido mucho en mi carrera, tanto los coaches como mis compañeros me han ayudado bastante, dándome consejos, dentro y fuera del terreno y eso hace que uno crezca como pelotero”.

Con solo 21 años el derecho cumplió el mayor de los sueños al alzar el trofeo de campeón cuando los Cañeros se coronaron en enero de este año al derrotar a los Algodoneros de Guasave en seis juegos.

“La verdad aún estoy muy emocionado por haber logrado ese sueño. Ser campeón con el equipo que desde niño miraba y anhelaba jugar cuando creciera. Me siento bendecido al pertenecer al róster campeón”.

A Gastélum le venían dando seguimiento es scouts de diferentes organizaciones y finalmente en la pretemporada que tuvo este año en Torreón fue que un scout de Cardenales ofreció firmarlo. Sobre ello compartió su gran emoción.

“La verdad me quede en shock, en ese momento se me fueron las palabras y se me vinieron a la mente todas las cosas por las que he pasado... al saber que al fin estaba a punto de cumplir el sueño que tengo desde niño”.

Ahora que ha logrado dar este importante paso, comentó sentirse enfocado en seguir trabajando y dar siempre todo para seguir creciendo en su carrera como pelotero.

“Mi meta es llegar a jugar Grandes Ligas, me esforzaré demasiado para algún día lograrlo. Y en donde sea que juegue dar lo mejor de mi para seguir creciendo como pelotero, y tener una carrera exitosa”.