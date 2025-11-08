$!Mocorito inaugura Torneo Estatal de Softbol Bola Puesta con homenaje a Noemí Macías Ontiveros

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), Armando Camacho Aguilar, brindó un mensaje de bienvenida a los participantes, destacando la importancia de fortalecer el softbol en Sinaloa y fomentar el compañerismo y la sana competencia.

MOCORITO._ En un acto sencillo, pero significativo, se realizó la inauguración del Torneo Estatal de Softbol Varonil y Femenil Bola Puesta , evento que reunió a 20 equipos de distintas regiones del estado, que rindió homenaje a Noemí Macías Ontiveros .

Durante la ceremonia, el presidente de la Asociación de Softbol del Estado de Sinaloa, Jesús Alfredo Lerma Martínez, dirigió unas palabras a los presentes, reconociendo el esfuerzo de los organizadores y de los equipos que forman parte de este torneo.

El director de deportes del municipio de Mocorito, Miguel Ángel Higuera López, fue el encargado de tomar la protesta deportiva a los jugadores, comprometiéndolos a desempeñarse con respeto y deportivismo en cada encuentro.

El acto inaugural culminó con la declaratoria oficial del torneo, a cargo del Presidente Municipal de Mocorito, Enrique Parra Camacho, quien además entregó un reconocimiento a Noemí Macías Ontiveros, homenajeada en esta edición por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del softbol en la región.