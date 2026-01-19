CIUDAD DE MÉXICO.- En la Liga Dominicana acaba de ocurrir algo inusual en el beisbol profesional: que a un equipo le anulen un triunfo obtenido en el playoff (“round robin”).

Las Águilas Cibaeñas, reforzados por varios legionarios de la Liga Mexicana del Pacífico, tuvieron que repetir un choque que ganaron a los Toros del Este, sus rivales directos en la pelea por el boleto a la serie final, por excederse en el registro de extranjeros.

Y les fue bien porque los de luneta y gayola pedían, según se estila, ganar en la mesa para irse directamente a la final ante los Leones del Escogido y José Urquidy, que llevan rato esperando.

Eso nos remite al lejanísimo ciclo 1969-1970 de la entonces Liga Sonora-Sinaloa, cuando los Cañeros de Los Mochis perdieron en el escritorio dos triunfos en el “round robin” que les evitó el bicampeonato que en el terreno fue suyo y que se les escapó por utilizar a un elemento fuera de róster.

En el norte sinaloense hubo agitación en su máxima expresión, le declararon la guerra al presidente de la liga, Horacio López Díaz, cuya cabeza pedían, y solicitaron su ingreso a la Liga Mexicana.

Pero “Macacho” López siguió en el cargo y los Cañeros disputaron a regañadientes la final en la que cayeron frente a los Tomateros de Culiacán en seis batallas, incluida una feroz trifulca en el estadio “General Ángel Flores”.

TRES de tres: Relajado, feliz de la vida, el versátil jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, anunció en una entrevista su retiro... Pero para 2032. Le faltó agregar que espera entrar al Salón de la Fama en 2038.

Murió Wilbur Wood (84), de aquellos lanzadores de la vieja guardia, echados para adelante, que en los años setenta tuvo cuatro temporadas consecutivas de 20 victorias con los Medias Blancas de Chicago y que después rindió una de 20 derrotas por 16 triunfos, en 1975.

Compiló 164-156, 57 rescates, efectividad de 3.24, 24 blanqueadas y 114 juegos completos, en una trayectoria en la que también trabajó con los Medias Rojas de Boston y Piratas de Pittsburgh.

UN día como hoy, en 1984: Los Expos de Montreal firmaron a Pete Rose, agente libre de 42 años. El veterano primera base bateó solo .245 en 1983, la última de sus cinco veranos con los Filis de Filadelfia. Rose jugará 95 desafíos con los Expos antes de ser traspasado a los Rojos de Cincinnati, donde se convertirá en mánager-jugador.

En 1997: El ex jardinero Curt Flood, quien desafió el sistema de reservas del beisbol hasta la Corte Suprema e hizo posibles los mega salarios actuales, muere a los 59 años.

Estas son las mañanitas para Osvaldo Guillén (62), Marvin Benard (56) y Alejandro Ahumada (47). El 20 de enero de 2014 falleció el ex lanzador sinaloense, Guillermo Valenzuela (52).

-“No confíes en la gente que se levanta temprano. Si pueden hacer eso quién sabe de lo que son capaces”.- Anónimo.

EN seguidillas.- En Culiacán ya sacaron el cartelito “agotados” para los juegos 1 y 2 de la serie final contra los Charros de Jalisco... De eso piden su limosna los Charros que no llenaron su estadio en el rol regular y tampoco en los playoffs. Ahora tienen una intensa campaña para vender las 16 mil localidades del Panamericano de cara a la Serie del Caribe y para lo cual les ayuda que su equipo ya aseguró su participación... En el clásico de 2018, cuando los representantes de la LMP fueron los Tomateros y no carburaron (1-3), las entradas se cayeron en las últimas jornadas.