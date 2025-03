LOS ÁNGELES._ Después de que Mookie Betts y Freddie Freeman se perdieron los juegos de apertura de temporada de los Dodgers en Tokio, ambos estaban en la alineación original para el juego de la Serie del Freeway la noche del domingo, una victoria por 7-1 contra los Angelinos en el Dodger Stadium.

Pero cuando llegó la hora de jugar, solo Freeman permaneció en el lineup.

Betts, quien ha estado lidiando con una enfermedad que le ha hecho perder aproximadamente 15 libras y llevó a los Dodgers a enviarlo a casa temprano desde Tokio, fue retirado de la alineación unos 90 minutos antes de que comenzara el juego después de un ataque de vómitos. El venezolano Miguel Rojas lo sustiuyó como campocorto.

Según Betts, ha vomitado cada vez que ha comido alimentos sólidos durante casi dos semanas. Primero notó los síntomas antes del último encuentro de los Dodgers en la Liga del Cactus el 11 de marzo. Betts puede retener líquidos, como batidos, y le colocaron una vía intravenosa mientras estaba en Tokio, pero cualquier otra cosa ha resultado demasiado difícil para su estómago. Aún no se ha determinado un diagnóstico específico.

“Quiero decir, me siento genial”, dijo Betts, quien bajó a 157 libras desde las 175 que pesaba al comienzo del Spring Training. “Como, mi cuerpo se siente genial. He podido entrenar. He podido hacer prácticamente todo menos comer, lo cual es extraño. Así que los síntomas han desaparecido, solo tengo que descubrir cómo lograr que mi estómago se calme”.

Betts dijo que se ha sometido a análisis de sangre y pruebas médicas que no han arrojado nada, y ha comenzado a tomar un nuevo medicamento. Pero otro día o dos de estos problemas y espera someterse a pruebas más extensas. Betts no jugará el lunes en el Angel Stadium, y su estado para el primer partido en casa el jueves contra los Tigres está en duda.

“Es difícil imaginar no comer e ir a jugar un juego”, siguió Betts. “Así que parece que voy a estar ligero de peso por un tiempo. Pero solo quiero jugar, hombre. Estoy cansado de estar sentado, cansado de vomitar, cansado de hacer todo esto. Realmente solo quiero jugar”.

Los Dodgers habían programado que Betts tomara dos turnos al bate y jugara de tres a cuatro innings el domingo, con el mismo plan para Freeman. El primera base, que ha estado experimentando molestias en las costillas izquierdas, falló dos veces al bate y realizó cuatro jugadas a la defensiva sin problema. Fue reemplazado en la primera base por el puertorriqueño Enrique Hernández en la parte alta de la quinta entrada. Los Dodgers tienen la intención de que Freeman obtenga tres turnos al bate y juegue de cinco a seis innings el lunes.

“Los últimos dos días, se siente muy bien, no siente nada”, dijo Roberts sobre Freeman. “Pero sí creo que es algo que tenemos que asegurarnos de controlar. Pero no estaría ahí si no nos sintiéramos seguros de que está en camino de regreso”.