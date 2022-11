Y es que peloteros activos y otros que ya no lo son estuvieron presentes en la inauguración del Campeonato Panamericano de Beisbol U10 , encabezados por el actual campeón de la Serie Mundial Grandes Ligas con los Astros de Houston, el mazatleco José Urquidy .

CULIACÁN._ Los peloteritos no se imaginaron la sorpresa que se les tenía preparada.

“Es un verdadero privilegio, gozo compartir con ellos, y me hubiera encantado el tener la oportunidad de jugar un torneo como este, de tener el apoyo de los padres, de la afición, bendecido, contento por ellos y también bendecido por la oportunidad de estar aquí”.

“La verdad que es un verdadero honor y privilegio estar aquí, primero que se me haya hecho la invitación, que piensen en mi para estar en la inauguración, pero también tener la oportunidad y bendición tan grande de compartir con los jovencitos, de darles un mensaje de inspiración, motivación, la verdad que para eso es para lo que vivo”, indicó el ex lanzador de los Cardenales de San Luis y los Yanquis de Nueva York .

El ex lanzador de Grandes Ligas, Jaime García agradeció la invitación para estar presente en la apertura del Campeonato y poder ser parte de la motivación del equipo mexicano.

“El beisbol ha ido evolucionando, tanto en infraestructura deportiva, como en todo lo material, mejores guantes, mejores bates, antes, qué esperanza que trajéramos algo bueno, pero es una emoción tremenda, es algo que vale la pena disfrutarlo como aficionado, como ex deportista, ver a estos niños jugar con esa intensidad el juego de beisbol”.

“Primeramente una emoción, es algo que ahora lo vives del otro lado de la moneda, en las gradas, como fanático, como conocedor de beisbol y lo más importante es que te recuerda lo que fue tu niñez, tu juventud, cuando en aquellos tiempos queríamos tener estas instalaciones, no había el apoyo como lo hay en estos momentos, la verdad”, indicó Ayala.

“Darle las gracias a Dios el poder estar aquí, y todos los años que jugué en Ligas Mayores, y todo eso, pero nada es comparable que pueda venir a motivar a mi niño que está con el equipo de México representando la camisa. Es algo que no tiene palabras, porque verlo jugar y cómo está disfrutando, y dices, todo lo que hice ahí está. Y el trato a los niños, la organización, es una chulada”, indicó el ex Grandes Ligas.

El también ex pelotero profesional Randall Simon expresó disfrutar ver jugar a su hijo en el equipo mexicano.

Luis Urías

Luis Urías comentó que el estar en el campo le recordó cuando el jugó en la Olimpiada Nacional, hoy Juegos Nacionales Conade.

“Agradecido por la invitación, se siente bonito volver a estos campos que, yo estuve jugando a los 11 años Olimpiada Nacional (hoy Juegos Nacionales Conade), y se siente bonito estar aquí apoyando a la selección mexicana de 10 años”, recordó el sonorense y jugador de los Cerveceros de Milwaukee.

“(Me vienen a la memoria) todos esos juegos que jugué de chiquito, el día que llegue vi el estadio, me vinieron todos los recuerdos de años atrás, lo que hacían mis papás de darle la oportunidad de jugar, de mandarme a los torneos, tal vez de niño uno no se da cuenta todos los sacrificios que hacen los papás y las personas encargadas del torneo, y ahora que lo veo, uno le agradece las oportunidades que me dieron”.