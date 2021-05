La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) ha anunciado que el Clasificatorio Final de Beisbol WBSC para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se trasladó de Taichung (TPE) a México.

La decisión fue forzada por nuevas restricciones impuestas por las autoridades locales en Taiwán debido a un aumento en los casos de Covid-19. En particular, a los viajeros sin visas de residente no se les permitirá ingresar a la isla hasta el viernes 18 de junio, y el Clasificatorio Final de Beisbol WBSC debía comenzar en el Estadio Intercontinental de Taichung el 16 de junio.

Tras consultas con las autoridades médicas y gubernamentales y la Asociación de Beisbol de China Taipei (CTBA) y la Liga de Beisbol Profesional de China (Taipei) (CPBL), la Junta Ejecutiva de la WBSC, en su reunión por videoconferencia del miércoles, confirmó la decisión de trasladar la Clasificatorio para la final a México.

“La WBSC y toda la comunidad internacional de beisbol desean agradecer a nuestros grandes anfitriones en México por ‘dar un paso al frente’ para organizar este importante torneo y dar la bienvenida a los equipos en tan poco tiempo”, dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari. “Me gustaría reconocer especialmente los esfuerzos de la Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte-Conade) Ana Guevara y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien también es Embajador Global de la WBSC., en la puesta en escena de este importante clasificatorio olímpico. México ya se ha clasificado para Tokio 2020 en beisbol y softbol, por lo que lo están haciendo como una gran nación amante del beisbol y como un servicio a nuestro deporte, y en honor a los Juegos Olímpicos y a la familia mundial del beisbol.

“También deseamos agradecer a la Asociación de Beisbol de Taipei Chino ya las autoridades de Taiwán por hacer todo lo posible para organizar el evento allí. Taiwán sigue siendo uno de los anfitriones de béisbol internacional de élite en el mundo, y regresaremos allí en la próxima oportunidad posible ”.

Las fechas y lugares del Clasificatorio Final de Beisbol WBSC en México se confirmarán muy pronto.

Tres equipos ya se han ganado su derecho a participar en el Clasificatorio Final de Beisbol WBSC: el No. 4 del mundo China Taipei, el No. 6 Australia y el No. 9 Holanda. Los otros dos participantes serán el subcampeón y el tercer lugar del Clasificatorio de Beisbol de las Américas de la WBSC, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en Florida.