Murió ‘Chito’ Rodríguez, directivo constructor de equipos campeones

CIUDAD DE MÉXICO.- Murió Cuauhtémoc “Chito” Rodríguez (1936-2026), presidente ejecutivo de los Jaguares de Nayarit y exitoso directivo en la Liga Mexicana con los Tecolotes de los Dos Laredos y los Tigres de México, de la Angelópolis y de Quintana Roo.

Nacido en Yavaros, Sonora, Rodríguez se cansó de ganar campeonatos en la LMB con los Tecolotes (1977 y 1989) y con los Tigres (1992, 1997, 2001, 2002, 2005, 2011, 2013 y 2015), en la parte final del ingeniero Alejo Peralta como hombre fuerte de los felinos y después con Carlos Peralta Quintero, quien no obstante su avanzada edad, no dudó en llevarlo a la Liga Mexicana del Pacífico cuando adquirió la franquicia de los Sultanes de Monterrey.

La mano de Cuauhtémoc y la de su colaborador cercano, su hijo Cuitláhuac Rodríguez, se notaron pronto en su primera y única temporada en la LMP en la oficina de los Jaguares, líderes generales durante el rol regular y que, sorpresivamente fueron eliminados en primera ronda, por los Algodoneros de Guasave. Fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 2019.

CON sus 100 salvamentos, Andrés Muñoz (5-5, 22, 4.37) se metió al “top 4” de mexicanos de todos los tiempos en el Big Show con esa cifra o más. Quedó detrás de Joakim Soria (229), Roberto Osuna (155) y Sergio Romo (134).

Un total de 99 de sus rescates pertenecen a los Marineros de Seattle, su equipo desde 2021, y el primero de su trayectoria lo consiguió con los Padres de San Diego en su debut en 2019.

La efectividad de Muñoz y las 7 veces que ha echado por la borda victorias en 2026 dejan en claro que le ha faltado la consistencia de los taponeros de élite, pero todavía le queda cuerda para recuperarse y levantar una cosecha de 30 o más como en 2025.

AVANZAN los playoffs de la Liga Mexicana después de una primera ronda pasada por aguaceros y tormentas eléctricas, una tradición que padece la legión extranjera desde 2024, cuando tomó por asalto el circuito.

La acción empezó anoche en el norte con dos series de las que jamás se supo en 100 años: los líderes del rol regular, Toros de Tijuana, recibiendo a los Charros de Jalisco, y los Sultanes de Monterrey de visita en el estadio Francisco Villa de los Caliente de Durango.

Para hoy miércoles, los sureños arrancarán con otra serie inédita, Olmecas de Tabasco contra los Guerreros de Oaxaca en Villahermosa. Completan el programa los favoritos Diablos Rojos y los Pericos de Puebla que se han visto demasiado. Tantas, que la de 2026 será la número 13 con ventaja para los colorados, 8-4.

OBSERVACIONES: Valente Bellozo sigue inmerso en una intensa cuanto irregular zafra en la filial de los Rockies de Colorado en AAA, Albuquerque, de acuerdo a números de 3-8 y 8.35 en carreras limpias en 22 apariciones, 16 como abridor.

Lejos se percibe entonces su fugaz paso por las Mayores a principios del actual calendario (0-1, 7.59), aunque no se debe dar por occiso al mexicalense que a los 26 años es dueño de un brazo fuerte y echado para adelante.

UN día como hoy en 1987 - Paul Molitor conectó cuatro imparables para extender su racha de bateo a 34 juegos e igualar a Dom DiMaggio en el undécimo puesto de la lista histórica, mientras los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Indios de Cleveland por 13-2.

Rob Deer bateó un “grand slam” para los Cerveceros y, al día siguiente, bateó otro para convertirse en apenas el undécimo jugador en la historia en conectar cuadrangulares con las bases llenas en jornadas consecutivas.

En 2001- Greg Colbrunn bateó un jonrón como emergente en la victoria de los Diamondbacks de Arizona, 13-6, sobre los Cachorros de Chicago. El maderazo de Colbrunn es el decimotercer cuadrangular de un emergente para Arizona en la temporada, con lo que se supera el récord de la Liga Nacional establecido por los Redlegs de 1957.

Mañanitas para Luis Gómez (75), Ron Roenicke (70), Gary Gaetti (68), JJ Hardy (44), Marco Duarte (40) y Jake Sánchez (37).

-“Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar”.- Frida Khalo.

ENTRE suspensivos.- El coordinador de receptores de las menores de los Padres de San Diego, Oswaldo Pirela, se convirtió en la primera baja del beisbol estadounidense en la era del fabuloso Donald Trump. El venezolano, tiene 34 años y fue detenido por el ICE en El Paso, Texas, a donde fue a supervisar a los jóvenes de la sucursal AAA, Chihuahuas... En San Diego, esperaban conocer a fondo la situación de su coach para actuar en consecuencia... Entre los 128 peloteros registrados por los cuatro equipos semifinalistas de la Zona Norte de la Liga Mexicana, solo hubo cupo para 41 mexicanos, distribuidos de la siguiente manera: Caliente de Durango (13), Charros de Jalisco (11), Sultanes de Monterrey (9) y Toros de Tijuana (8)... Faltan los rósters de los contendientes de la Zona Sur, pero los números deben andar por el mismo tenor con los foráneos echando montón para beneplácito de los adoradores del reciclaje.