CIUDAD DE MÉXICO.- Murió en Culiacán Jesús Sommers López, el “rey del hit” en la Liga Mexicana (3,004) que durante 27 temporadas en 12 equipos (.291, 241 jrs., 1,534 cp) forjó su leyenda.

En 1980, Sommers fue de los iniciadores del movimiento (ANABE) que paralizó a la LMB, pero regresó en 1981 para prolongar hasta 1996 una trayectoria en la que superó a Nelson Barrera (2,937) y a Héctor Espino (2,752) en imparables.

En la Liga Mexicana del Pacífico, si bien de perfil bajo, también tuvo una extensa y agitada carrera de 25 inviernos y 8 clubes (.238, 57 jrs., 431 cp), viviendo un momento que lo convirtió en ídolo, cuando su jonrón solitario en el noveno inning del sexto juego de la serie final dio a los Tomateros de Culiacán el campeonato a costillas de los Cañeros de Los Mochis, el 27 de enero de 1978.

Nacido en Guaymas el 11 de noviembre de 1948, Sommers era hijo del estadounidense Lonnie Sommers, quien el 10 de abril de 1949, jugando para los Diablos Rojos contra Unión Laguna, implantó una marca con 11 impulsadas en un encuentro. El récord prevaleció 64 años y lo empató Ricardo Sáez (Monclova) en 2005.

Además del título con los Tomateros, Sommers celebró el banderín de los Potros de Tijuana en 1990-1991 y en la Liga Mexicana con los Rieleros de Aguascalientes de 1978 y Diablos Rojos en 1981.

Ingresó al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en la clase 2002 junto a sus ex colegas Salomé Barojas y Ernesto Escarrega y los directivos Roberto Mansur (Diablos Rojos), José Maiz (Sultanes) y Mario Hernández (Mexicali).

EL México- americano Taj Bradley, uno de los presuntos para representar a nuestro país en el Clásico Mundial, tuvo el domingo su primera apertura con los Mellizos de Minnesota (8) contra los Bravos de Atlanta (1).

En tres inning en los que no registró decisión, el derecho oriundo de Los Ángeles permitió 5 hits y una carrera limpia, ponchó a cinco y su control fue perfecto, en una labor de 42 lanzamientos, 29 strikes.

Bradley, de 24 años, es uno de los confirmados para la rotación por el manager Benjamín Gil, al lado del abridor de los Cachorros de Chicago, Javier Assad (Cachorros) y Taijuan Walker(Filadelfia).

OBSERVACIONES: El prospecto sonorense Jared Serna conectó su primer cuadrangular, su único hit en tres turnos, pero los Marlins de Miami fueron apaleados por los Nacionales de Washington, 16-8, en la Liga de la Toronja.

Otro confirmado para el Clásico Mundial 2026, Alan Rangel, abrirá este lunes por la tarde por los Filis de Filadelfia, en el feudo de los Nacionales de Washington. El oriundo de Hermosillo aspira a su primer róster de “opening day”.

UN día como hoy, en 1976 – Los propietarios de las Grandes Ligas anunciaron que los entrenamientos de primavera no comenzarán hasta que se acuerde un nuevo contrato laboral, decretando así un cierre patronal.

En 1988 - Un comité de concejales de Chicago votó 7-2 para permitir que los Cachorros instalaran luces y jugaran hasta 18 encuentros nocturnos al año en el Wrigley Field. Temían perder el Juego de las Estrellas de 1990, así como futuros juegos de postemporada y la Serie Mundial, con el estadio sin alumbrado.

Mañanitas para John Shelby (68), Roberto Bonilla (63), Édgar González (43), Donovan Casey (30) y Alonso Gaitán (28).

EN el Spring Training: El catcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, de 1-0, un boleto y una producida, en un duelo de batazos que los Medias Rojas de Boston ganaron, 11-10. Jarren Durán, de 3-2 y anotó una por los Medias Rojas... El cubano-mexicano, Randy Arozarena, de 3-2, una empujada, una anotada y una base, para los Marineros de Seattle que doblegaron a los Rojos de Cincinnati, 14-8. Irvin Machuca relevó por los Rojos y en dos tercios de inning toleró un hit y una rayita, abanicó a uno y caminó a otro... Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a los Padres de San diego, por quienes Omar Cruz tiró un inning sin hit en blanco, otorgó una base por bolas y ponchó a uno, en el Peoría Stadium (9,769) de Arizona... Alejandro Osuna, de 1-0 y dos bases por bolas, contribuyó a la victoria de los Rangers de Texas, 9-5, contra los Rockies de Colorado. Por los perdedores, Brennan Bernardino, trabajó un capítulo sin hit ni anotaciones, una base y un chocolate... Alek Thomas, de 2-1, dos impulsadas y negoció un pasaporte, al caer los Diamondbacks de Arizona 10-9 ante los Angeles de Anaheim.