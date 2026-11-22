CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 78 años en Tehuantepec, Oaxaca, Héctor Zamudio Carmona, jardinero de dilatada trayectoria en la Liga Mexicana y Mexicana del Pacífico desde mediados de los sesenta y principios de los ochenta.

Originario de Ignacio de la Llave, Veracruz, le decían “Súper Ratón”--un personaje de un programa de dibujos animados (caricaturas) de la época--, porque era de baja estatura, pero muy fuerte a pesar de que no era corpulento. Fue un bateador consistente, veloz, habilidoso en los prados y con poder ocasional.

En la LMB (.298, 25 Jr., 475 cp y 261 robos) jugó 15 campañas, 11 con los Tigres capitalinos y 4 en las filas de los Ángeles de Puebla. Aportó para un banderín en ambas novenas, en 1966 y 1979, respectivamente.

En la LMP rindió durante 11 inviernos para los Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, Ostioneros de Guaymas y Cañeros de Los Mochis, con un perfomance de .239, 12 cuadrangulares, 195 impulsadas y 100 bases robadas

En el Pacífico quedó a las puertas de un título en las ediciones de 1976-1977 y 1977-1978 con los Cañeros que a pesar de tener escuadras plagadas de bigleaguers mexicanos y extranjeros fueron vencidos en la serie final, primero por los Venados de Mazatlán y un ciclo después por los Tomateros.

LOS Yaquis de Ciudad Obregón dieron de baja al jardinero Calvin Mitchell (.216, 1, 9), un ex bigleaguer que en 2026 levantó una buena cosecha en la Liga Mexicana para los Conspiradores de Querétaro (.322, 14, 59).

Lo reemplazaron con el cubano Leonys Martin, quien en su única incursión en la LMP con los Cañeros de Los Mochis en 2025-2026, bateó .243 con 11 cuadrangulares y 29 impulsadas en 48 cotejos.

Martin jugó 9 años en Grandes Ligas (.244, 58, 228), en cuatro en la pelota japonesa (.220, 75, 204) y en tres en la Liga Mexicana (.283, 36, 149), donde participó en dos veranos con los Conspiradores y en uno con los Sultanes de Monterrey.

QUE la abrupta ruptura entre Luis Urías y la directiva de los Yaquis ocurrió cuando el ligamayorista agente libre se molestó porque lo querían obligar a ponerse una camiseta para entrenamiento del club. Versión extraoficial y seguramente la única.

Cuentan que hizo un berrinche, tomó sus cosas y abandonó el estadio, para sorpresa de sus compañeros y el manager colombiano José Mosquera que no podía creer una reacción así de alguien que tiene muchos años en el béisbol estadounidense.

Pero todavía suceden esas cosas en tiempos en los que se dice que los beisbolistas de ahora son más profesionales y entregados a una causa. Entre tanto, en Culiacán, el mayor de los Urías, Ramón, tuvo para los Cañeros una jornada de 3-3, incluido su primer jonrón, y una remolcada.

OBSERVACIONES: hasta seis equipos están interesados en el jardinero México americano de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, quien todavía tiene contrato por un año, pero que es prenda para un cambio luego de venir a menos en 2026, según cifras de .207, 20 palos de vuelta entera y 69 producidas.

Los interesados serían los Mets de Nueva York, Filis de Filadelfia, Diamondbacks de Arizona, Astros de Houston y Angelinos de Anaheim, apostando a una recuperación del oriundo de Corona, California, de 30 años.

UN día como hoy en 1979- Ricardo Guerra empalmó tres jonrones, uno de ellos de campo, y mandó a la goma a ocho, como artífice de la victoria de los Potros de Tijuana sobre los Mayos de Navojoa, 12x8. El novato Fernando Valenzuela es el perdedor en labor de relevo a Antonio Pollorena.

En 1990 - El ex receptor de los Filis de Filadelfia y Rojos de Cincinnati, Baudilio Díaz, muere aplastado cuando una antena parabólica situada en el techo de su casa, en Venezuela, se desploma. Tenía 37 años.

Mañanitas para José González (62), Emmanuel Valdez (48), Jonathan Papelbon (46) y Justin Turner (42). Hoy cumpliría años el ex lanzador cubano de Grandes Ligas, Luis Tiant (1940-2024).

-“El que se conquista a sí mismo es un vencedor mayor que quien conquista a mil hombres mil veces en batallas”.- Buda.

EN seguidillas.- En República Dominicana, en su quinta apertura Trevor Bauer (1-1, 2.75) ganó su primera decisión con las Estrellas Orientales, llevando una blanqueada hasta el sexto inning contra las Águilas Cibaeñas... El ex Cy Young hace causa común con el recién incorporado Robinson Canó, quien va de 8-2 sin extra bases ni producidas... La suspensión de la otra noche en Guasave del juego entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros, mientras se escuchaban balazos a la distancia, no es un pasaje exclusivo de la LMP. En la LMB en julio de 2010, en Reynosa, Tamaulipas, la cosa estuvo peor, cuando un enfrentamiento a tiros llegó hasta el estacionamiento del estadio Adolfo López Mateos, obligando a la suspensión del duelo entre los Broncos de casa y los Sultanes de Monterrey... Los Algodoneros, que sólo jugaron tres entradas contra los Venados, volvieron ayer al estadio Kuroda para una práctica de cara a su compromiso de mañana martes como visitantes ante los Cañeros, en el arranque de la segunda mitad del calendario que para ellos y los rojos porteños se redujo a 65 fechas.