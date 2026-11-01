Murió Jerry Koosman, lanzador emblema de los Mets de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 83 años Jerry Koosman, ex lanzador emblema de los Mets de Nueva York a quienes ayudó a ganar la Serie Mundial de 1969 a los favoritos Orioles de Baltimore. Al zurdo le tocó dar la puntilla a los campeones de la Liga Americana tirando la ruta completa en el quinto encuentro.

Koosman también estuvo en el clásico de otoño de 1973 contra los Atléticos de Oakland y en el cual se impusieron los de la Bahía californiana para obtener el segundo de los tres títulos consecutivos.

En total en cuatro apariciones en la Serie Mundial, Koosman compiló 3-0 y 2.39 en carreras limpias, para aderezar una trayectoria en que firmó un registro de 222-209, 17 rescates, 33 blanqueadas, 140 juegos completos, efectividad de 3.36 y 2,556 ponches en 20 campañas. Doce para los Mets, tres en las trincheras de los Mellizos de Minnesota y Medias Blancas de Chicago y una con los Filis de Filadelfia.

Como muchos otros, Koosman se fue esperando una oportunidad para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown por la vía del Comité de Veteranos, después de ser descartado en su primera nominación (.09%) por los periodistas y escritores del pasatiempo rey.

LOS Naranjeros de Hermosillo encontraron oro con su contratación emergente, el México americano Rubén Ibarra, como reemplazo del lesionado desde la pretemporada, Willie Calhoun, quien estaría listo para la segunda vuelta del calendario regular.

Ibarra, un robusto primera base de 27 años que pertenece a los Rojos de Cincinnati, promedió .333 con 4 cuadrangulares y 15 impulsadas en sus primeros 12 encuentros, una producción que haría ruborizar al ausente.

Nacido en Santa Cruz, California, a Ibarra lo trajo el mánager venezolano, José Moreno, quien lo tuvo el pasado verano en la sucursal AA Chattanooga (.238, 25, 85), al igual que al pítcher abridor de los Algodoneros Kevin Abel y el relevista de los Cañeros de Los Mochis, Irvin Machuca.

LA directiva de los Mayos de Navojoa seguramente está preparando el siguiente boletín en el que detallarán la sede de su siguiente serie como locales, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, contra los Venados de Mazatlán. Es un hecho que no será en su estadio Manuel “Ciclón” Echeverría que continúa en “obra negra”, tampoco en el parque de los Yaquis porque la otra tribu recibirá a los Charros de Jalisco y en las plazas cercanas, en Los Mochis y Guasave, que recientemente fue su “casa”, también habrá actividad.

Respecto a la marcha del conjunto con el dominicano Miguel Tejada, la situación es similar a la del Tucson Baseball Team del ciclo anterior. Los “expertos” en las redes dicen que los jugadores son muy malos.

Supina ignorancia o mala leche. Algunos de ellos podrían ser titulares en otros equipos del circuito, como lo son en la Liga Mexicana: Alexis Wilson, Missael Rivera, Samar Leyva y José Gaitán.

Ni hablar del tercera base Ramón Mendoza que juega en clase AAA de los Cardenales de San Luis y uno de los importados, Carlos de la Cruz con etiqueta de jonronero en el beisbol independiente estadounidense, es su mejor hombre a la ofensiva. Otro de los extranjeros, el jardinero River Town ya está establecido en México.

A la tribu del sur de Sonora le falta reforzar su pitcheo y mejores vibras de sus aficionados que, en vísperas de estrenar estadio, parece que no aprendieron la lección y más pronto de lo que suponen podrían quedarse nuevamente sin equipo. Aunque la real neta se palpará cuando el parque esté listo.

UN día como hoy en 1977 - El lanzador de los Filis de Filadelfia, Steve Carlton, superó a Tommy John, de los Dodgers de Los Ángeles, para ganar su segundo premio Cy Young. Carlton lideró la Liga Nacional con 23 victorias y registró una efectividad de 2.64.

En el mismo año y fecha, en la Liga Mexicana del Pacífico, Águilas de Mexicali superaron 1x0 a los Yaquis de Ciudad Obregón con pitcheo de Francisco Maytorena, quien superó a Tony Brown. Los Yaquis llegaron a 31 innings sin anotar.

Estas son las mañanitas para Scott Boras (74), Willie McGee (68), Orlando Cabrera (52), Sidney Ponson (50) y Brian Goodwin (36). Hoy cumplirían años Jesús “Jesse” Flores (1914-1991) y Al Campanis (1916-1998).

-“Hacen falta días malos para darte cuenta lo bonito que son el resto”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- El estelar David Reyes (1-1, 5.23) festejó una victoria hasta su cuarta apertura con los “Caballeros Águilas” de Mexicali. Llevó un blanqueo de dos imparables en seis innings y dos tercios sobre los Mayos en el estadio Yaquis... Aunque fuese a siete entradas, la hora y 56 minutos de duración del segundo juego de una doble jornada entre los Cañeros y los Naranjeros de Hermosillo en Los Mochis, es una buena señal en la aplicación del reloj que finalmente llegó a la LMP-Banamex... Como nunca las lluvias están pegando a la programación de la LMP, si bien han sacado adelante la agenda con los dobles juegos. Excepto en Los Mochis en donde quedó pendiente el tercero del compromiso, ayer domingo, ante los Naranjeros y que se repondrá el próximo lunes 9, aprovechando que la novena sonorense se presentará en Guasave los días 6, 7 y 8. Es el primer juego suspendido por lluvia en mucho tiempo en la LMP que se reprograma en días posteriores. Normalmente, los cancelan...