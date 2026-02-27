Murió legendario cátcher de Cañeros, Tigres y Saraperos

CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 83 años en su natal Nogales, Sonora, Gregorio Luque (83), receptor de extensa trayectoria en la Liga Mexicana del Pacífico (.219, 11, 236) y Liga Mexicana (.234, 20, 330) y por el mismo tenor en la faceta de mánager.

Como jugador activo, Luque sólo trabajó con un solo equipo en la LMP, Cañeros de Los Mochis, durante 15 campañas y dos en la LMB, los Tigres capitalinos y los Saraperos de Saltillo, en un total de 17 campañas.

Luque celebró un campeonato en invierno, el primero de los Cañeros en 1968-1969 y dos con los Tigres (1965 y 1966). Era uno de los dos sobrevivientes del orden al bat de los verdes del 68, quedando ahora sólo Francisco “Chico” Rodríguez, quien radica en Aguascalientes.

Como mánager, Luque se coronó al frente de los Saraperos en 1980. El sonado banderín del asterisco de la huelga, no reconocido por Minor Baseball League y tampoco por los aficionados de la capital coahuilense que esperaron hasta 2009 y la saga del 2010 para celebrar en las calles.

Como reemplazo del cubano Tony Oliva, Luque fue piloto de los Cañeros en la serie final de enero de 1978 ganada por los Tomateros de Culiacán con el jonrón de Jesús Sommers, recientemente fallecido. En la LMP sólo dirigió a los Cañeros (141-169) y en verano también a Alijadores de Tampico, Tuneros de San Luis Potosí, Acereros de Monclova, Industriales de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna, registrando 1153-1050.

Luque es el tercero de la familia del beisbol mexicano que pasa a mejor vida en el mes de febrero que hoy se va, detrás de sus paisanos sonorenses, el ex presidente de la Liga Arco y directivo de los Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo, el doctor Arturo León Lerma, y el ex lanzador Matías Carrillo, hijo.

SU nombre apenas empezaba a hacerse familiar y hubo quienes lo incluyeron en sus listas de mexicanos, doble nacionalidad y un naturalizado, para el Spring Training en curso... Cuando decidió esfumarse.

El lanzador Taj Bradley, de 24 años y nacido en Los Ángeles, pretextó afanes muy legítimos en un profesional para declinar la invitación al Clásico Mundial que empezará la próxima semana.

Le llovió en las redes sociales en las que lo mismo elogian que insultan a rajatabla. Pero tampoco es cosa de tirarse al suelo apelando al deber patriótico de alguien que únicamente ha escuchado relatos sobre el país de sus antepasados.

Bradley es el segundo arrepentido de la supuesta rotación de abridores del manager Benjamín Gil y en la que únicamente hay dos confirmados: Javier Assad, de los Cachorros de Chicago y el México- americano de los Filis de Filadelfia, Taijuan Walker.

Días atrás se había disculpado el mazatleco José Urquidy que busca convencer a los Piratas de Pittsburgh, al igual que Isaac Paredes por disposición de los Astros de Houston y Ramón Urías, de reciente arribo a los Cardenales de San Luis.

UN día como hoy, en 1999 - El lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Kenny Robinson, muere en un accidente automovilístico. Su compañero John Rosengren, quien conducía el vehículo, es arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por el accidente relacionado con el alcohol. Robinson lanzó para los Azulejos de Toronto y Reales de Kansas City de 1995 a 1997.

Mañanitas para Félix Tejeda (65), Domingo Castro (46), Aroldis Chapman (38) y Randy Arozarena (31). El 28 de febrero de 2013 falleció en Monterrey, Pedro Treto Cisneros (74), periodista, locutor, directivo y presidente de la Liga Mexicana (1982-1999).

-“Que tu meta de hoy sea ganarle a tu mejor excusa”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus.- Jonathan Aranda (.455, 0, 0), de 2-2, una base por bolas y anotada, en el triunfo de los Rays de Tampa Bay sobre los Azulejos de Toronto, 6x5... Los Mets de Nueva York apalearon a los Cardenales de San Luis, 14-3, por quienes debutó Ramón Urías (2-0). También jugó con los Cardenales, Ramón Mendoza, quien se fue de 1-1 y una anotada.. El novato Kevin Villavicencio, de 1-0, por los Mets... Joey Meneses (.333, 0, 0), de 3-1, una base por bolas y anotó una, al perder los Atléticos de Sacramento 7-6 frente a los Reales de Kansas City... Alejandro Osuna, de 2-0, un boleto y anotó para los Rangers de Texas que perdieron 3x1 contra los Medias Blancas de Chicago... Los Bravos de Atlanta vencieron a los Medias Rojas de Boston, 15-8. Jarren Durán, de 3-1, un jonrón solitario, por los Medias Rojas... Los Tigres de Detroit se impusieron a Filadelfia, 16x8. El relevista de los Filis, Alan Rangel, admitió 5 hits y tres rayitas en dos innings.