CIUDAD DE MÉXICO.- Murió Elroy Face, estelar relevista y ocasional abridor que en 1960 contribuyó para que los Piratas de Pittsburgh vencieran a los favoritos Yanquis de Nueva York en la Serie Mundial.

Aquél clásico de otoño que tuvo su momento climático con el jonrón de Bill Mazeroski, en el fondo del noveno inning del séptimo juego.

Tenía 97 años y era uno de los cinco sobrevivientes de ese equipo que hizo tronar a los apostadores gracias al batazo de Mazeroski contra Ralph Terry y que quebró un empate a 9 carreras, en el Forbes Field (36,683) de Pittsburgh.

El propio Mazeroski (89), Vern Law (95), Bob Skinner (94) y Bernnie Danniels (93) todavía pueden contar esos momentos, como únicos vivos del plantel que incluía, naturalmente, al puertorriqueño Roberto Clemente.

Cuentan que Face fue un especialista de la bola de tenedor en una trayectoria de 16 años en que compiló 104-95, 191 salvamentos y efectividad de 3.48. No le alcanzó para el Salón de la Fama de Cooperstown, pero los Piratas lo entronizaron en su galería de inmortales.

EL zurdo de Los Mochis, Alexander Armenta, se encuentra en los entrenamientos de los Halcones de Softbank, al igual que su paisano Roberto Osuna, quien va por su quinta zafra en la poderosa Liga Japonesa.

La situación de Armenta es diferente. A sus 21 años continuará en las menores un proceso que empezó en 2023 vía Tigres de Quintana Roo y del que jamás se supo por tan lejanas tierras, tratándose de un prospecto mexicano.

Armenta tendrá que desplazarse en unos días más a Estados Unidos para la concentración de la selección mexicana de Benjamín Gil a la que, sorpresivamente, fue convocado, rumbo al Clásico Mundial 2026.

OBSERVACIONES: A la espera de una segunda audiencia en una corte, los pitchers dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, son objeto de especulaciones sobre su futuro. Lo menos que se dice es que no volverán a Grandes Ligas.

El cátcher de los Cardenales de San Luis que recuerdan en Los Mochis, Iván Herrera, es baja de la selección de Panamá, por su condición de convaleciente de una cirugía en el codo derecho que limitó su actividad en 2025 (.284, 19, 66).

UN día como hoy, en 1978- La asamblea de presidente de la Liga Mexicana aprueban una expansión a 20 equipos para la temporada de 1979, la máxima cantidad en la historia del circuito.

En 1993- Según el Detroit Free Press, las Grandes Ligas están informando a los umpires que expulsen del juego, sin previo aviso, a los lanzadores que lancen deliberadamente una pelota a la cabeza de un bateador. Esta medida, según los oficiales, es una aclaración y un refuerzo de una regla existente.

Mañanitas para Will McEnaney (74), Dave Dravecky (67), Daniel Garibay (53) y Carlos Sievers (51).

Hoy cumpliría años Larry Fritz (77), primera base que solo tuvo un turno en Grandes Ligas en 1974 con los Filis de Filadelfia y que en 1976 logró el cetro de bateo en la Liga Mexicana, actuando para los Rieleros de Aguascalientes (.355).

En el beisbol mexicano, Fritz se dio a conocer en la Liga Mexicana del Pacífico, donde actuó para los Tomateros de Culiacán en 1971-1972 (.270, 19, 53), cuando perdieron la final ante los Algodoneros de Guasave y regresó para la edición 1972-1973 (.259, 12, 30).

Tras cumplir su ciclo en los diamantes, fue chofer de un camión de carga en Munster, Indiana. Falleció de causas naturales a los 61 años, el 22 de julio de 2010.

-“¿San Valentín? Yo sólo celebro el 15 de febrero: el día de los chocolates a mitad de precio”.- Lecturas.

ENTRE suspensivos.- Que ya hay un proyecto de remodelación del gobierno de Sonora para el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa. ¿Un guiño a la Liga Mexicana del Pacífico y, desde luego, al dueño de los Mayos, Víctor Cuevas Valenzuela?... En Hermosillo sorprendió que los Cachorros de Chicago enviaran a los Leones de Yucatán al jugador de cuadro, Reivaj García, de 24 años, tras siete veranos en sucursales. El nativo de Navojoa bateó .271, con 6 jonrones, 153 impulsadas y 52 robos picando piedra desde rookie a AAA, en tanto en la liga Arco promedia .306, 2 cuadrangulares y 31 empujadas en fracciones de tres inviernos y 88 encuentros con los Mayos y los Naranjeros... El propietario de los Leones, Erick Arellano Hernández, dijo que a prospectos como García, quien surgió de la academia de los melenudos en Mazatlán, se les tiene que abrir un espacio en el plantel.