CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 84 años el ex lanzador John Morris, uno de los héroes de los Tomateros de Culiacán en la conquista de su segundo campeonato en el lejano ciclo 1969-1970.

En la capital sinaloense casi nadie se debe acordar de Morris, un zurdo que cuando vino a la entonces Liga Sonora-Sinaloa traía etiqueta de Grandes Ligas, en donde cotizó hasta 1974.

Aquella fue su única incursión en la pelota invernal mexicana (8-5, 2.47), liderando la serpentina que incluía a Horacio Piña, Pedro Ramos, Maximino León y José Soto, entre otros.

La leyenda cuenta que después de que Morris dejó a los Tomateros durante los playoffs—“Round Robin”--, Juan Manuel Ley lo trajo de vuelta en una avioneta desde su hogar en Scottsdale, Arizona, para la serie final contra los Cañeros de Los Mochis.

Morris jugó beisbol y futbol americano en la escuela secundaria, y era un destacado mariscal de campo que, según se supo, rechazó 20 ofertas universitarias, para firmar con los Filis de Filadelfia por 25.000 dólares en 1960.

También rindió para los Orioles de Baltimore, Pilotos de Seattle, Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco, compilando 11-7, 2 rescates y 3.95 en carreras limpias admitidas, en 132 encuentros.

UN día como hoy, en 2001: El primer juego de las Grandes Ligas que comenzó en noviembre fue memorable, ya que los Yanquis de Nueva York, por segunda noche consecutiva, protagonizaron una remontada espectacular en la parte baja del noveno inning para empatar y finalmente llevarse la victoria en 12 episodios, 3x2 sobre los Diamondbacks de Arizona, en el en el quinto desafío de la Serie Mundial.

Mañanitas para Carlos Rodríguez (58), Paulo Orlando (40), Walter Ibarra (38) y Jeremiah Estrada (27). Hoy cumpliría años Fernando Valenzuela (65), quien falleció el 22 de octubre de 2024 en Los Ángeles.

-“No tenía ganas de nada, sólo de vivir”.- Juan Rulfo.

PORQUE el calendario de la Liga Mexicana del Pacífico se va como agua entre los dedos, ha llegado noviembre para llevarse la primera mitad en tres semanas.

Son 34 juegos por vuelta en casa y en gira, aunque en la edición en curso todos podrían tener tres veladas adicionales en sus parques, una involuntaria cortesía del Tucson Baseball Team.

Por lo pronto, ya ejercieron ese plus, los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Ciudad Obregón y este fin de semana tocará a los Cañeros de Los Mochis.

EN seguidillas.- Águilas de Mexicali agregó a sus filas al veterano, Tomás Solís, que anda en la farándula invernal desde 2007-2008, en las filas de los Cañeros... La actual es la campaña número 15 para el zurdo que el pasado 2 de octubre ajustó 43 años y que no entró en los planes de los verdes no obstante cifras de 2-2 y pcla de 1.35 en carreras limpias en 27 apariciones el ciclo anterior... Solís, a quien normalmente utilizan para uno o dos bateadores, y el tercera base de los Naranjeros Agustin Murillo, también con 43 abriles, encabezan la procesión de cuarentones en la Liga Arco... Andan en el “cuarto piso”: Jesús Castillo (42), Jaguares, Gabriel Gutiérrez (42), Hermosillo, Yoaner Negrin (41), Los Mochis, Francisco Córdoba (41), Jalisco, Ramiro Peña (40), Mazatlán, Orlando Lara (40), Yaquis, Antonio Garzón, Jaguares y, próximamente, Fernando Salas (40), Naranjeros.