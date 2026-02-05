Murió Mickey Lolich, héroe de Detroit en 1968

Este jueves finalmente se destaparán los rósters de las 20 selecciones que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol en su sexta edición, en escenarios naturales de Miami, Houston, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón.

CIUDAD DE MÉXICO._ Este jueves finalmente se destaparán los rósters de las 20 selecciones que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol en su sexta edición, en escenarios naturales de Miami, Houston, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón.

Se esperan pocas sorpresas en el caso de Estados Unidos, luego de los anuncios escalonados de quienes aceptaron defender la causa de los inventores del juego, anticipando un trabuco que buscará poner fin a la hegemonía de los nipones.

No así en la selección mexicana que también tuvo adelantos, pero dejando muchas interrogantes sobre el plantel que participará en el torneo agendado del 5 al 17 de marzo próximo.

México es una de las 14 selecciones que han participado en todos a partir de 2006 y aún está fresco el papel del “tricolor” en 2023 cuando quedó a un out de disputar la final contra los estadounidenses después de perder contra Japón.

Hasta ahora se han mencionado los nombres de Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Jarren Durán, Randy Arozarena, Alek Thomas, Joey Ortiz y Taijuan Walker, quienes ya habrían tenido contacto con el mánager Benjamín Gil.

OBSERVACIONES: Murió a los 86 años el ex lanzador zurdo Mickey Lolich, el más valioso de la Serie Mundial de 1968 en la que los Tigres de Detroit derrotaron en siete juegos a los Cardenales de San Luis. Lolich ganó y completó tres encuentros de esa serie, incluso el séptimo en el que se impuso al futuro Salón de la Fama, Bob Gibson.

El serpentinero Kyle Brandish y el receptor dominicano Yainer Díaz fueron los primeros ganadores en las audiencias de arbitraje, en detrimento de las finanzas de los Orioles de Baltimore y Astros de Houston, respectivamente. Faltan un montón de casos en los que deciden eruditos ajenos al entorno del Big Show.

MAÑANA, cuando en Jalisco se estén jugando las semifinales de la Serie del Caribe, en Caracas se pondrá en marcha la Serie de las Américas con ocho equipos y entrada gratuita a todos los encuentros.

Una cortesía de la LVBP y el gobierno de “transición”, mientras en las calles se manifiestan por la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, a poco más de un mes del “secuestro” para algunos y “captura” para otros del heredero de las glorias de Hugo Chávez.

Equipos o selecciones de Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Argentina, Cuba y Venezuela, disputarán los máximos honores en el evento programado del 6 al 13 de febrero.

UN día como hoy, en 1987- Jesús “Chito” Ríos lanzó pelota de 5 hits y 11 ponches en 9 innings para guiar a los Venados de Mazatlán a una victoria, 5x3, sobre los Leones de Caracas, en la Serie del Caribe en Hermosillo.

Ríos ponchó tres veces a Andrés Galarraga y dos a Antonio Armas, ambos estelares de Grandes Ligas, en un repleto estadio Héctor Espino.

Hoy es el cumpleaños de Roberto Alomar (58), estelar segunda base puertorriqueño entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. El 5 de febrero de 1934 nació en Mobile, Alabama, Hank Aaron, quien en 1974 desbancó a Babe Ruth (714) del liderato de jonrones de todos los tiempos en Grandes Ligas. Falleció el 22 de enero de 2021 en Atlanta.

-“El tiempo es un gran maestro, pero desgraciadamente mata a todos sus alumnos”.- Héctor Berlioz.

EN seguidillas.- El jardinero de los Tomateros, el panameño Allen Córdoba, enfrentó a sus paisanos de los Federales de Chiriquí y con ello se metió al reducido círculo de quienes en la Serie del Caribe han jugado contra el club de su país de origen... También el dominicano Luis Castillo, de los Federales, contra los Leones del Escogido en el primero de la doble cartelera de ayer... Ambos se unieron al puertorriqueño, Melvin Nieves, bateador puertorriqueño de los Tomateros, en 2004, a los Leones de Ponce... Y no hace mucho, en 2021 en Mazatlán, Walter Silva, para no variar, de los Federales panameños, lanzó contra los Tomateros en un relevo en el que permitió un jonrón a Julián León.

rl4460520@gmail.com