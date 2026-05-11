CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 96 años René Cárdenas, nicaragüense y primer narrador en español por radio de tiempo completo en las mayores con los Dodgers de Los Ángeles, en 1958, y que después hizo mancuerna con Jaime Jarrín antes de trabajar varios años para los Colts 45 de Houston que mutaron en Astros en los sesenta.

Regresó a los Dodgers para atestiguar el escándalo de Fernando Valenzuela, a principios de los ochenta, siempre al lado del ecuatoriano Jarrín, en aquellas transmisiones que se escucharon en nuestro país cuando Valenzuela estuvo vigente.

Entre sus frases recordamos la de “te fuiste, Marcelino”, para rematar la crónica de un jonrón. En 2024 fue entronizado en el Salón de la Fama de los Astros y quedó a las puertas del museo de Cooperstown en cuatro oportunidades.

DÍA de inmortales del Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano, este día en el estadio Alfredo Harp Helú, donde se contarán los votos de la clase 2025-2026. Producen y conducen el director del recinto, ingeniero Francisco Padilla, y el presidente del comité elector, Antonio de Valdez, además de la presencia de los presidentes de la Liga Mexicana, Horacio de la Vega Flores y del Pacífico, Salvador Escobar Cornejo.

Entre los candidatos se encuentran figuras del calibre de Erubiel Durazo, Karim García, Rodrigo López, Luis Ignacio Ayala y Jaime García, en el apartado de ex ligamayoristas; Miguel Ojeda y Germán Jiménez, también con esa etiqueta, pero incrustados en el de LMB y LMP, al lado de Juan Carlos Canizales, Darrel Sherman, Luis Alfonso García, Mike Paul, Édgar Quintero, Remigio Díaz, Pablo Ortega, Rafael Díaz y Pedro Meré.

Asimismo, es tiempo de periodistas y con una carga pesada: Fausto Soto Silva, Antonio Silva Vidaurri, Gonzalo Camarillo, José Segarra, Bernardo Castillo, José “Monterrey” González, Sergio Morales Ortiz y el fotógrafo Sotero Gutiérrez.

OBSERVACIONES: Los Astros de Houston reclamaron de la lista waiver de los Diamondbacks de Arizona al jardinero México americano, Alek Thomas (.181, 2, 10), y lo enviaron a su sucursal AAA, Sugar Land Space Cowboy.

El cubano Julio Robaina (2-0, 1.47), número uno de efectividad en la LMB, dejó con la pelota en la mano a los Tigres de Quintana Roo para firmar contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta. En el mismo recorrido 2025-2026 le fue mal en la LMP con los Algodoneros de Guasave, según números de 0-2 y 10.80 en carreras limpias en 5 aperturas.

BARRIDOS y regados por los Pericos de Puebla en el Hermanos Serdán, los Diablos Rojos (12-9) visitarán a partir de hoy a los Olmecas de Tabasco (9-12) que, de la mano de Luis Carlos Rivera, empiezan a reaccionar.

En las redes festinan el momento de los capitalinos, presagiando la caída del “imperio”, pero la travesía aún no llega a su primer mes de actividad neta y al equipo con más banderines en el circuito hay que “matarlo” en los playoffs. Para eso falta mucho.

Prueba de ello es que en la oficina en la que opera el sonorense Miguel Ojeda mantienen la calma, mientras en otras rato hace que encendieron los focos rojos, cambiando a algunos de sus extranjeros.

UN día como hoy, en 1978 - En el Royals Stadium, un elevado que podría haber puesto fin al desafío se convierte en un jonrón decisivo de Amos Otis dentro del parque, tras un choque entre Reggie Jackson y Mickey Rivers en el jardín. El error evita un salvamento seguro de Goose Gossage y los Yanquis de Nueva York, vigentes campeones de la Serie Mundial, caen 4x3.

En 2001- Ramón Arano juega en la Liga Mexicana por sexta década diferente, siendo el único en lograrlo. El lanzador de 62 años permitió una carrera en 3 1/3 entradas para el Águila de Veracruz y se marchó con un marcador de 1-1 contra los Tecolotes de los Dos Laredos.

El 12 de mayo de 2021 murió el laureado manager cubano Higinio Vélez (94), ganador de tres títulos en la Copa Mundial de Béisbol, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, Panamericanos de 2003 y segundo lugar en el Clásico Mundial de 2006.

-“Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria, que una larga sumida en la oscuridad” .- Alejandro Magno.

ENTRE suspensivos.- Los Leones de Yucatán, que han perdido 10 juegos consecutivos, respaldaron al manager Sergio Omar Gastélum y agregaron al elenco al pitcher californiano, Brandon Brennan, que este año tiró para los Tecolotes de los Dos Laredos (1-2, 7.53). Jugó en Grandes Ligas (3-6, 4.21) con los Marineros de Seattle y Medias Rojas de Boston y en la LMP en la nómina de los Yaquis de Ciudad Obregón (3-1, 4.25)... No confundir con Brennan Bernardino (2-1, 3.60), en la actualidad en el bullpen de los Rockies de Colorado... Iván Meléndez, texano de 26 años que estuvo cinco años en filiales de los Diamondbacks de Arizona, se integró al Águila de Veracruz. Juega la primera y tercera bases y empezó el ciclo en curso en AAA con los Aces de Reno ( .222, 2, 8).