Murió Tommy John, cuya cirugía en el codo lo hizo famoso en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Murió a los 83 años Tommy John, el lanzador que hizo famoso la cirugía en el brazo que revolucionó al deporte en general en el mundo, en diciembre de 1974, y que prolongó su carrera que inició en 1963 hasta 1989.

Para no pocos, entre ellos los del comité de elector del Salón de la Fama de Cooperstown, la operación fue una especie de “dopaje” a la que muchos otros han recurrido, incluso John Smoltz, quien forma parte del museo.

John, un ganador de 288 juegos, efectividad de 3.34, 46 blanqueadas y 162 juegos completos, fue ignorado durante 15 años en las boletas, aparentemente, porque tampoco logró hazañas espectaculares, como el Cy Young, juegos sin hit ni carrera o títulos individuales. Tuvo tres cosechas de 20 o más victorias.

Sin embargo, se espera que después de su fallecimiento, lo tomen en cuenta las distintas Eras de los veteranos que hasta ahora no han considerado a quien aceptó ponerse en manos del médico que se volvió una eminencia, Frank Jobe, cuando se lastimó el codo en el recorrido de la campaña de 1974.

John sirvió en las trincheras de los Indios de Cleveland (2), Medias Blancas de Chicago (7), Dodgers de Los Ángeles (6), Yanquis de Nueva York (8), Ángeles de California (4) y se despidió con los Atléticos de Oakland (1).

En postemporada, compiló 6-3 y 2.65 en 14 juegos, incluso seis en tres Series Mundiales (2-1, 2.67) en las que le tocó del lado perdedor en la rivalidad entre Yanquis y Dodgers. Perdió en 1977 y 1978 con el elenco de la urbe californiana ante los neoyorquinos y con estos en 1981 frente a los Dodgers.

SALIENDO al paso, no de especulaciones, sino de provocaciones del propio jugador en las redes, los Naranjeros de Hermosillo madrugaron con su róster de pretemporada en el que contemplan al bigleaguer Isaac Paredes, quien en días pasados externó su deseo de jugar para los Mayos de Navojoa.

Paredes no es el único con etiqueta de ligamayorista entre los convocados por los Naranjeros, lo que no garantiza que vayan a reportar, si bien todos ellos acostumbran entrenar en el otoño en el estadio Fernando Valenzuela.

También está el receptor Alejandro Kirk, quien nunca ha jugado en la LMP, y los pítchers Alan Rangel y Javier Assad que en un pasado a la mano defendieron la causa de los 17 veces campeones de la Liga Arco en dos de la Serie del Caribe.

Asimismo, el cátcher César Salazar que igualmente tomó algunos turnos en la gran carpa en 2026 y que actualmente resurge en la sucursal AAA de los Astros de Houston, se encuentra en el roster que firma el nuevo manager del plantel, el venezolano José Moreno.

UN día como hoy en 1976 - El tercera base de los Reales de Kansas City, George Brett, se robó el plato en la décima entrada para vencer a los Indios de Cleveland por 4 a 3.

En 2005- el zurdo Óscar Rivera lanzó una blanqueada de 5 hits y los Leones de Yucatán se impusieron 4-0 a los Olmecas de Tabasco para convertirse en el segundo equipo que vino de atrás de un 0-3 para ganar una serie de playoff. Los Charros de Jalisco lo hicieron en la serie final de 1971 contra los Saraperos de Saltillo. Perdió Jesús “Chito” Ríos.

Mañanitas para Boog Powell (85), Jorge Posada (56), Roberto Ramírez (55) y Dustin Pedroia (43).

-“Quienes no se mueven no notan sus cadenas”.- Rosa Luxemburgo.

EN los últimos años cuando extrañamos en el cuadrante una voz de antaño que nos llevara al juego sin los intermedios de ahora plagados de saludos, gracias a los tiempos digitales sus crónicas nos hacían más amenas las jornadas.

Inició su larga trayectoria en la Liga Mexicana en las transmisiones por radio de los Diablos Rojos y siguió su camino en los micrófonos de varios clubes, entre ellos, los Tigres, Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Unión Laguna, Saraperos de Saltillo, Broncos de Reynosa, Rieleros de Aguascalientes y Mariachis de Guadalajara.

Pero se volvió institucional en la Liga Mexicana del Pacífico por razones afectivas, pues se casó y vivió en Hermosillo, después de debutar en la pelota invernal con los Potros de Tijuana (1983-1984) y dos campañas con los Tomateros de Culiacán. Ese era Jaime Francisco Cortés Espinoza, “defeño” de la céntrica colonia Cuauhtémoc, en la capital del país, que ayer falleció en su tierra adoptiva a los 65 años.

ENTRE suspensivos.- Daniel Duarte (1-0, 0.93) continúa por la goma en el bullpen de los Mets de Nueva York que vencieron 4x3 a los Nacionales de Washington. El sonorense tiró un inning perfecto (1k) para contribuir con su tercer “hold” del año... Por el mismo tenor, el novato de los Diamondbacks de Arizona, Gerardo Carrillo, trabajó un episodio en blanco en una causa perdida frente a los Bravos de Atlanta, 5x3, para reducir su promedio de carreras limpias a un microscópico 0.66. Su marca es de 2-1... En espera de un nuevo llamado de los Rangers de Texas que seguramente llegará, Alejandro Osuna hace ajustes y “adobes” en la sucursal AAA de los Vigilantes en AAA, Round Rock. El domingo, el jardinero mochiteco rindió una jornada de 4-2, incluido un jonrón, y tres impulsadas contra Sugar Land Space Cowboys (Houston).