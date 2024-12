Nacionales ganan Lotería del Draft y aseguran la primera selección en el 2025

DALLAS._ Los Nacionales elegirán de primeros.

Washington fue el gran ganador de la Lotería del Draft de Major League Baseball la noche del martes, llevada a cabo en las Reuniones Invernales por tercera temporada consecutiva, obteniendo la primera selección global en el Draft del próximo verano.

Los resultados completos de la lotería son los siguientes, con los números entre paréntesis indicando la posición de los equipos en las probabilidades de la lotería y sus posibilidades de obtener la primera selección global:

1. Nacionales (4, 10.20%)

2. Angelinos (3, 17.96%)

3. Marineros (15, 0.53%)

4. Rockies (E-1, 22.45%)

5. Cardenales (13, 0.82%)

6. Piratas (6, 5.31%)

7. Marlins (E-1, 22.45%)

8. Azulejos (5, 7.48%)

9. Rojos (7, 3.67%)

10. Medias Blancas (no elegibles para la primera selección)

11. Atléticos (no elegibles para la primera selección)

12. Rangers (8, 2.45%)

13. Gigantes (9, 1.90%)

14. Rays (10, 1.50%)

15. Medias Rojas (11, 1.22%)

16. Mellizos (12, 1.09%)

17. Cachorros (14, 0.68%)

18. Diamondbacks (16, 0.27%)

Este año, las probabilidades de obtener la primera selección general variaron desde el 22.45 por ciento para los equipos elegibles con los dos peores récords (Rockies y Marlins) hasta el 0.27 por ciento para el equipo con el mejor récord entre los clubes que no llegaron a los playoffs (Diamondbacks).

Los clubes de postemporada no fueron incluidos en la lotería, y 16 de los 18 equipos que no avanzaron a los playoffs fueron elegibles este año, con los Medias Blancas y los Atléticos excluidos. Los equipos denominados “clubes pagadores” —aquellos que aportan dólares de ingresos compartidos— no pueden ser seleccionados en loterías consecutivas, y Chicago eligió en la quinta posición general en el 2024. Los Atléticos, que seleccionaron en la cuarta posición en el 2024 y en la sexta en el 2023, son inelegibles porque los “clubes receptores” —aquellos que reciben dólares de ingresos compartidos— no pueden ser seleccionados en tres loterías consecutivas.

Además, los equipos que no llegaron a los playoffs pero no son elegibles para la lotería no pueden recibir una selección mejor que la décima en la primera ronda, por lo que los Medias Blancas y los Atléticos elegirán en las posiciones 10 y 11 en 2025, respectivamente.

A continuación, el orden del Draft para los 12 equipos de postemporada, con sus porcentajes de victorias en 2024 entre paréntesis:

19. Orioles (.562)

20. Cerveceros (.574)

21. Astros (.547)

22. Bravos (.549)

23. Realess (.531)

24. Tigres (.531)

25. Padres (.574)

26. Filis (.586)

27. Guardianes (.571)

28. Mets (.549)

29. Yanquis (.580)

30. Dodgers (.605)

Se proyecta que los Dodgers, Mets y Yanquis recibirán una penalización de 10 posiciones en el Draft por exceder el segundo umbral de recargo del Impuesto al Balance Competitivo.