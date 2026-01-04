$!Naranjeros toma ventaja ante Charros al ganar maratónico juego

ZAPOPAN._ En un dramático y maratónico duelo los Naranjeros de Hermosillo vencieron 9-5 a los Charros de Jalisco para colocarse al frente 2-1 en la serie de primera ronda de la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico.
La Escuadra Naranja tomó ventaja en la parte alta del primer episodio cuando Daniel Johnson conectó infield hit ante Manny Bañuelos y en error en el tiro del short stop Connor Hollis aprovechó para llegar a segunda, Jasson Atondo tocó de sacrificio para mover a Johnson a la antesala y posteriormente anotó con elevado de sacrificio al jardín derecho de Isaac Paredes para colocar la pizarra 1-0 a favor de Hermosillo.
En la cuarta Naranjeros amplió la ventaja gracias a sencillo productor al jardín central de Ángel Ramírez que remolcó desde la intermedia a Andretty Cordero con la segunda carrera de la novena hermosillense.
Hermosillo volvió al ataque en la quinta entrada cuando Isaac Paredes conectó doblete remolcador que permitió anotar a Jasson Atondo la tercera carrera de Naranjeros y después Willie Calhoun con otro doblete mandó a la registradora a Paredes colocando el juego 4-0.
Braulio Torres-Pérez el abridor de Naranjeros logró colgar cuatro ceros a la ofensiva de Charros, en la quinta los locales se quitaron la blanqueada al anotar en bola ocupada Reynaldo Rodríguez en rodado a la intermedia de Alejandro Osuna para acortar la diferencia a tres carreras y después Japhet Amador con imparable al jardín izquierdo remolcó a Connor Hollis para poner la pizarra 4-2.
Torres-Pérez dejo el juego ganado al tener salida de calidad, trabajó seis entradas donde permitió dos carreras y le conectaron cuatro hits, ponchó a seis rivales y no otorgó bases por bolas, fue relevado por Alán Rangel quien permitió par de carreras impulsadas por Francisco Córdova que igualaron la pizarra a cuatro anotaciones.
Para lanzar en la conclusión de la octava ingresó Sean Reid-Foley quien en orden y cerrando con ponche a Mateo Gil dominó en tres a la ofensiva tapatía colgando el cero.
Matt Foster ingresó en la novena y envió el juego a extra innings al retirar el episodio en cinco rivales.
En la parte baja del décimo inning Fernando Salas entró al relevo y retiró un tercio dejando un corredor de herencia para Garrett Dávila quien retiró un tercio dejando las bases llenas para Luis Márquez quien ponchó a Reynaldo Rodríguez para así terminar la amenaza tapatía.
Naranjeros volvió a colocarse al frente en la parte alta del décimo segundo inning cuando con corredores en las esquinas y un tercio fuera Andretty Cordero conectó sencillo productor al prado derecho ante Trevor Clifton remolcando al corredor emergente Brayan Mendoza colocando el juego 5-4 a favor de Hermosillo.
Charros anotó la carrera del empate en el cierre del inning doce gracias a infield hit de Julián Ornelas ante Orlando González que permitió anotar a Christopher Gastélum colocando el juego 5-5.
González continuó lanzando por Hermosillo en el inning trece y logró colgar el cero para así forzar la entrada 14.
En el inning 14 Naranjeros retomó la ventaja nuevamente gracias a sencillo productor de Andretty Cordero, en esta ocasión ante la serpentina de César Gómez, permitiendo anotar a Edson García la sexta carrera de Hermosillo y César Salazar con cuadrangular de tres producciones amplió la ventaja Naranja colocando el juego 9-5.
El derecho Raúl Barrón ingresó a lanzar en la parte baja del inning catorce y logró retirar los últimos tres outs para así terminar con la victoria Naranja.
La serie continuará este lunes con el cuarto juego a partir de las 19:30 horas tiempo del centro (18:30 horas tiempo de Sonora) con el duelo monticular entre José Samayoa por Naranjeros y Luis Payán por Charros.
FINAL/ 14 C H E
NARANJEROS 9 16 1
JALISCO 5 14 2
PG: O. González
PD: C. Gómez
HR: HMO: C. Salazar (1)