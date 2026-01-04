$!Naranjeros toma ventaja ante Charros al ganar maratónico juego

ZAPOPAN._ En un dramático y maratónico duelo los Naranjeros de Hermosillo vencieron 9-5 a los Charros de Jalisco para colocarse al frente 2-1 en la serie de primera ronda de la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. La Escuadra Naranja tomó ventaja en la parte alta del primer episodio cuando Daniel Johnson conectó infield hit ante Manny Bañuelos y en error en el tiro del short stop Connor Hollis aprovechó para llegar a segunda, Jasson Atondo tocó de sacrificio para mover a Johnson a la antesala y posteriormente anotó con elevado de sacrificio al jardín derecho de Isaac Paredes para colocar la pizarra 1-0 a favor de Hermosillo.

En la cuarta Naranjeros amplió la ventaja gracias a sencillo productor al jardín central de Ángel Ramírez que remolcó desde la intermedia a Andretty Cordero con la segunda carrera de la novena hermosillense. Hermosillo volvió al ataque en la quinta entrada cuando Isaac Paredes conectó doblete remolcador que permitió anotar a Jasson Atondo la tercera carrera de Naranjeros y después Willie Calhoun con otro doblete mandó a la registradora a Paredes colocando el juego 4-0. Braulio Torres-Pérez el abridor de Naranjeros logró colgar cuatro ceros a la ofensiva de Charros, en la quinta los locales se quitaron la blanqueada al anotar en bola ocupada Reynaldo Rodríguez en rodado a la intermedia de Alejandro Osuna para acortar la diferencia a tres carreras y después Japhet Amador con imparable al jardín izquierdo remolcó a Connor Hollis para poner la pizarra 4-2.

Torres-Pérez dejo el juego ganado al tener salida de calidad, trabajó seis entradas donde permitió dos carreras y le conectaron cuatro hits, ponchó a seis rivales y no otorgó bases por bolas, fue relevado por Alán Rangel quien permitió par de carreras impulsadas por Francisco Córdova que igualaron la pizarra a cuatro anotaciones. Para lanzar en la conclusión de la octava ingresó Sean Reid-Foley quien en orden y cerrando con ponche a Mateo Gil dominó en tres a la ofensiva tapatía colgando el cero. Matt Foster ingresó en la novena y envió el juego a extra innings al retirar el episodio en cinco rivales. En la parte baja del décimo inning Fernando Salas entró al relevo y retiró un tercio dejando un corredor de herencia para Garrett Dávila quien retiró un tercio dejando las bases llenas para Luis Márquez quien ponchó a Reynaldo Rodríguez para así terminar la amenaza tapatía.