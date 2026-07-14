CIUDAD DE MÉXICO.- En una transacción al 2x1, los Yaquis de Ciudad Obregón enviaron a los Naranjeros de Hermosillo al primera base y designado Víctor Mendoza (.275, 4, 36) y al jardinero Miguel Guzmán (.254, 0, 7), a cambio del guardabosque José Cardona (.217, 0, 13).

De inmediato, los seguidores de ambos equipos lanzaron la pregunta de cajón: ¿quién salió ganando? A partir de ahí, las conjeturas y las descalificaciones hacia las directivas no se hicieron esperar.

Habrá que esperar para el balance definitivo. Sin embargo, la incorporación de Guzmán podría inclinar la balanza a favor del plantel hermosillense, siempre y cuando rinda a la altura de las exigencias que demanda este circuito de pitcheo; una realidad que los viscerales expertos del verano se niegan a reconocer.

Guzmán es un bateador de por vida de .325 en la Liga Mexicana con los Pericos de Puebla, pero de .278 que es aceptable en la LMP, actuando para Algodoneros de Guasave, Mayos de Navojoa, Venados de Mazatlán y los Yaquis que ahora le dan la oportunidad de destacar en el equipo con más títulos en invierno.

En cuanto a los protagonistas principales, el movimiento se aprecia parejo, si bien Cardona necesita recuperarse de las lesiones que lo sacaron de circulación en la recta final del ciclo pasado en la Arco y de las que se resintió en el actual de la LMB con los Sultanes (.265, 1, 9), donde, por cierto, su compañero Mendoza (.286, 11, 52) mantiene su nivel.

ÉCHENSE este trompo a la uña: los Venados de Mazatlán ganaron una demanda al municipio libre y soberano de Mazatlán que les redituará más de 13 millones de pesos, pagaderos, suponemos, en una sola exhibición.

Ipso facto, un avispado aficionado brincó en las redes: “Ya tienen para contratar a Trevor Bauer”. Una posibilidad de la que habló días atrás el propio presidente del equipo, Ismael Barros Cebreros.

Sobre el caso de Bauer y su posible arribo a la Liga Mexicana del Pacífico, un colega del Pacífico aseguró que el americano estaba fuera del alcance de los directivos de la Liga Arco y que en México sólo el dueño de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Hélu, se podía dar ese lujo.

En la oficina de los Venados pensaban diferente antes del resultado del litigio, como en su momento sus cofrades de los Naranjeros que en 2025 entablaron contactos con el ganador del Cy Young en 2020. Seguramente en Culiacán y Jalisco también harían su lucha, si les interesara el negocio.

Pero hay alguien entre los ejecutivos de reciente incorporación que, de proponérselo, muerto de la risa, pondría un “cheque en blanco” a Trevor Bauer. Opera en Tepic, Nayarit, con sus Jaguares de reciente creación en la LMP: Carlos Peralta Quintero.

Sin entrar en detalles, pero de fuentes fidedignas que ahora es muy fácil consultar, la fortuna del heredero de don Alejo Peralta y DC es mayor a la de Harp Hélu, quien entonces sólo supera a Peralta con su entusiasmo y devoción por beisbol. Se tenía que decir y se dijo.

UN día como hoy en 1986 - En el Astrodome de Houston, la Liga Americana gana el Juego de Estrellas por 3-2, logrando apenas su segundo triunfo en los últimos 15 años. El abridor de la LA, Roger Roger Clemens, lanzó tres innings perfectos y se lleva el premio al Jugador Más Valioso.

Sin embargo, Fernando Valenzuela acaparó los reflectores en dos episodios para la Liga Nacional, ponchando a sus primeros cinco bateadores, entre ellos, su compatriota Teodoro Higuera. Sería el único turno al bate de Higuera en las Grandes Ligas.

Los otros struckouts del zurdo de los Dodgers fueron a Don Mattingly, Carl Ripken Jr., Jesse Barfield y Lou Whitaker.

Estas son las mañanitas para Enrique Romo (79), Fernando Nieve (42), Peter O’Brien (36), Phil Ervin (34) y Ramón Laureano (32).

-“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”.- José Martí.

EL umpire zacatecano Alfonso Márquez está por cumplir dos meses fuera de acción con la mandíbula fracturada, en uno de los percances más extraños en la historia de Grandes Ligas, cuando fue impactado por batazos consecutivos del mismo hombre.

El experimentado jefe de cuarteta abandonó en un juego entre los Bravos de Atlanta y los Marlins en Miami, lastimado por las pelotas conectadas por el hondureño de los visitantes, Mauricio Dubón.

No hay fecha, al menos pública, para el regreso de Márquez, uno de los dos jueces mexicanos en la gran carpa. El otro, casi anónimo en México, es el michoacano Néstor Ceja que se estrenó en el año de la pandemia.

EN seguidillas.- La actividad en las Mayores se reanudará mañana jueves con un choque único entre los Mets de Nueva York y los Filis en Filadelfia... El viernes, nadie estará fuera de su base para el arranque de la parte complementaria del rol regular... Con apuros, Roberto Osuna (0-1, 0.93) lanzó el martes otro inning en blanco, después de permitir dos hits, sin ponchados ni bases por bolas, en el triunfo de los Halcones de Softbank ante los Luchadores de Nippon Ham, 4 a 2... Osuna está convocado para el Juego de Estrellas, que en Japón son dos, 28 y 29 del mes en curso.