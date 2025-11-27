Negocian el retiro de Anthony Rendón

CIUDAD DE MÉXICO._ El nuevo mánager de Águilas de Mexicali, Pat Listach, está imprimiendo su sello que hasta ahora le ha dado resultados, ganando siete de diez juegos, previo a la jornada de anoche.

Entre los movimientos del estadounidense destaca la degradación del histórico cerrador, Jake Sánchez, que ahora es preparador, consciente o no de que el hombre busca convertirse en el líder en salvados en la historia del circuito.

También mandó a casa al coach de banca, el veterano jalisciense Martín Arzate, quien curiosamente tuvo un exitoso y breve interinato en la gestión de Óscar Robles, con serie ganada en Mazatlán, 2-1.

Sánchez (0-3, 7, 4.15) requiere de seis rescates para alcanzar al líder de todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico, Isidro Márquez (134), actual coach de pitcheo de los Naranjeros de Hermosillo.

El México americano no ha estado fino en el presente ciclo, según se refleja en su promedio de carreras limpias y en 3 oportunidades de salvamento desperdiciadas. El potosino ex ligamayorista, Jesús Cruz (1-0, 2, 1.93), es el nuevo taponero.

LOS Angelinos de Anaheim y su fallida contratación millonaria, Anthony Rendón, negocian la rescisión del acuerdo de 7 años y 245 millones de dólares y del cual está pendiente uno por 38 millones de los verdes.

El motivo del corte es que el tercera base se retirará después de ausentarse todo el 2025 por la crónica lesión en la cadera que le operaron en 2022 y en febrero del año en curso.

Rendón sólo rindió para Anaheim en pedazos de cinco campañas después de su gran año con los Nacionales de Washington en 2019 (.319, 34, 126), cuando contribuyó en la conquista de la Serie Mundial.

En total, el Rendón únicamente participó en 257 juegos en los que bateó .247 con 22 jonrones y 125 producidas. El peor negocio en la historia de los Serafines.

UN día como hoy, en 1982.- Eleno Cuén, de los Ostioneros de Guaymas, lanzó juego sin hit ni carrera en 9 innings y se impone a los Algodoneros, 6x0, en el estadio Francisco Carranza Limón de Guasave.

En la misma fecha, en 1985- Vince Coleman, quien robó 110 bases para los Cardenales de San Luis, se une a Frank Robinson, Orlando Cepeda y Willie McCovey como los únicos ganadores unánimes del Premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

Hoy es el cumpleaños de los ex receptores estelares en Grandes Ligas, Mike Scioscia (67), y el puertorriqueño miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Iván Rodríguez (54).

-“Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo”.- Juan Rulfo.

EN seguidillas.- Recuperado de sus malestares que frenaron su productiva carrera en las filas de los Tomateros de Culiacán, Sebastián Elizalde (.281, 3, 21) toma impulso como novedad en los jardínes de los punteros Yaquis... Los aficionados de Ciudad Obregón y Hermosillo se amenazan mutuamente en las redes con los bigleaguers, Jonathan Aranda e Issac Paredes, respectivamente... No hay fechas oficiales para las reapariciones de quienes tuvieron largos periodos de lesiones en 2025 en el Big Show... El que está de regreso con los Cañeros de Los Mochis es el capitalino, Alejo López, quien, como agente libre, supuestamente debe aportar en lo que falta del rol regular.

rl4460520@gmail.com