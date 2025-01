CIUDAD DE MÉXICO.- Causó revuelo la despedida de Luis Alfonso Cruz, alias “cochito”, como pelotero profesional con los Mayos de Navojoa de sus orígenes, actuando en las 9 posiciones, en una derrota de la tribu ante los Algodoneros de Guasave.

Lo que sigue ahora para el normalmente jugador de cuadro es su debut en la faceta de comentarista en las transmisiones por radio en español de los Dodgers de Los Ángeles, reemplazando nada más y nada menos que a Fernando Valenzuela.

Cruz se convertirá en el cuarto ex jugador mexicano en esos avatares en Grandes Ligas, en donde aparte del extinto Valenzuela, le antecedieron el ex cátcher Alejandro Treviño y el ex lanzador Rodrigo López, ambos vigentes en las cabinas de los Astros de Houston y Diamondbacks de Arizona, respectivamente.

POR lo demás, no hay datos oficiales—el circuito no publicó nada sobre el particular-- respecto a otros recorridos como el del ex bigleaguer sonorense por el diamante del Manuel “Ciclón” Echeverría.

En algunas plataformas se citaron tres historias del siglo pasado, concretamente de los ochenta: Natanael Alvarado (Culiacán), Leobardo Guerrero (Guaymas) y Alejandro Ortiz (Guasave).

Pero nosotros agregaremos a simple golpe de memoria una más de esa misma década de Nelson Barrera Romellón, de los Tomateros, en el viejo estadio General Ángel Flores.

Aunque en realidad aquello resultó un día de campo para el campechano, conocido que en sus inicios en la profesión en la que fue un estelar de la tercera base, también se desempeñó en la receptoría, primera, segunda, shorstop y en los jardines.

Todo un utility en grado superlativo el número uno en jonrones y remolcadas en la historia de la Liga Mexicana y que falleció el 14 de julio de 2002, víctima de una descarga eléctrica, mientras hacía reparaciones en la azotea de su casa.

UN día como hoy, en 1975- El emergente Alfredo Ortiz bateó un sencillo con dos outs en el noveno inning para romper un juego perfecto a Fernando Arroyo, quien se recupera para conducir a los Algodoneros de Guasave a un triunfo, 4x0, sobre los Venados en Mazatlán.

Mañanitas para Roberto Castellón (80) y Kevin Keuchel (36). Hoy cumpliría años Lamar Hoyt (69), ganador del trofeo Cy Young, que en 2021 perdió la batalla contra el cáncer.

**“Todos tenemos exactamente los mismos 365 días. La única diferencia es lo que hacemos con ellos”.- Hillary DePiano.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco no contarán en el playoff contra Águilas de Mexicali con el prospecto de los Padres de San Diego, Tirso Ornelas, debido a una lesión en la espalda, y tampoco con Jack Mayfield, quien se fue con permiso a casa en la pausa navideña y ya no regresó... El refuerzo adquirido de los Sultanes, Donovan Casey, reemplazará a Mayfield, y el michoacano José Juan Aguilar a Ornelas... Naranjeros y Yaquis no se enfrentaban en postemporada desde 2010-2011 cuando la tribu se impuso en cinco batallas en primera ronda, en ruta al tricampeonato... La Liga Arco reportó recaudaciones de doble dígito en la última serie del rol regular, excepto en Navojoa, donde promediaron 5 mil y fracción... Culiacán (17,715) encabezó la procesión, seguido por Hermosillo (15,309), Mexicali (11,255) y Ciudad Obregón (11,012).