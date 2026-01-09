Nómina millonaria de México en el Clásico Mundial

Cuatro hombres que estarán con la selección de México en el cada vez más cercano Clásico Mundial acordaron contrato por un año para evitar el arbitraje: Randy Arozarena (Seattle), Isaac Paredes (Houston), Jo Jo Romero (San Luis) y Alek Thomas (Arizona).

CIUDAD DE MÉXICO._ Cuatro hombres que estarán con la selección de México en el cada vez más cercano Clásico Mundial acordaron contrato por un año para evitar el arbitraje: Randy Arozarena (Seattle), Isaac Paredes (Houston), Jo Jo Romero (San Luis) y Alek Thomas (Arizona).

No hablemos de cantidades para no tentar al prójimo, pero las cifras que se manejan, menos impuestos y los porcentajes de los apoderados, aseguran el sustento familiar con algunos lujos. Merecido.

Otros que también confirmaron para participar, los hermanos Ramón y Luis Urías, son agentes libres, y no hay señales de un tercero fuera de foco desde que los Bravos de Atlanta lo liberaron en julio 2025, el jardinero Alex Verdugo.

Igualmente es cuestión de tiempo para que anuncien al joven guardabosque de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna, que con ese fin se integró a los Charros de Jalisco a principios de diciembre.

ALGODONEROS de Guasave y Águilas de Mexicali, el octavo y el séptimo de avanzada en semifinales, se encuentran en una situación imposible de imaginar allá por diciembre, entonces batallando ambos para flotar en la línea de calificación.

Ahora se adiestran en sus respectivos estadios a la espera de que los cuatro de arriba sobrevivientes, Naranjeros, Charros, Tomateros y Cañeros, resolvieran sus diferencias, muy calientes, en el caso de las escuadras de Sonora y Jalisco.

En las redes sociales circulan críticas a la Liga Mexicana del Pacífico porque los dos equipos con los peores récords echaron al primero y segundo de la tabla general, Jaguares de Nayarit y Yaquis de Ciudad Obregón, respectivamente.

Eso nos lleva a la sospecha de que, tomando en cuenta los años del ejercicio en prácticamente todas las ligas del mundo, se trata de quejosos Villamelones o ardidos, aunque esto último suene fuerte.

CUANDO al ligamayorista José Urquidy, que lo fue todavía hasta 2025 con los Tigres de Detroit, le cayeron a palos en la Liga Dominicana como refuerzo de los Leones del Escogido, al mazatleco y a la Liga Arco les llovió en su milpita.

En su debut en el considerado circuito más fuerte de la Confederación del Caribe y anexas, uno menos cotizado Raúl Zoe Carrillo, aportó tres innings en blanco (1h, 3k, 0bb) para la victoria de los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas y casi pasó inadvertido en las redes.

Sería porque las expectativas en torno a Urquidy, tras su dominante paso con los Venados de Mazatlán (3-1, 1.09), andaban por las nubes en comparación con la de Carrillo, quien compiló 5-4 y 4.60 para Tucson Baseball Team.

UN día como hoy, en 1966- Los Mayos de Navojoa apalearon 21-0 a los Venados de Mazatlán, en la pizarra más alta por blanqueada, en la recién rebautizada Liga Sonora-Sinaloa.

El 9 de enero de 1995 - Hideo Nomo se retira de los Búfalos de Kintetsu con la intención de convertirse en el primer jugador japonés en las Grandes Ligas de Beisbol desde Masanori Murakami en 1965. Firmó un contrato con los Dodgers de Los Ángeles el 8 de febrero.

-“La vida es un mar de problemas, pero con un poco de suerte, encontrarás un iceberg contra el que chocar”.- James Joyce.

EN seguidillas.- Con un lacónico “Gracias por rugir con nosotros en el año uno”, los Jaguares de Nayarit se despidieron de sus aficionados en las redes sociales. Más que suficiente... El flamante campeón jonronero (14) y nuevo líder histórico en triples (41), Leo Heras, estará listo para las semifinales en el prado derecho de los Algodoneros, tras perderse los juegos 4 y 5 del primer playoff... Los Gigantes de San Francisco colocaron para asignación a Justin Dean, el favorito de los aficionados de Los Mochis que en 2025 alcanzó la meta del Big Show y con creces en las filas de los Dodgers de Los Ángeles.

rl4460520@gmail.com