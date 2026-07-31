Javier Assad y Luis Gastélum coincidieron en el juego diurno de ayer que los Cachorros de Chicago ganaron a los Cardenales de San Luis, 4-2, y en el que el novato sinaloense sufrió su segunda derrota y el tijuanense no tuvo decisión.

CIUDAD DE MÉXICO._ Javier Assad y Luis Gastélum coincidieron en el juego diurno de ayer que los Cachorros de Chicago ganaron a los Cardenales de San Luis, 4-2, y en el que el novato sinaloense sufrió su segunda derrota y el tijuanense no tuvo decisión.

Gastélum, quien admitió 2 hits y dos carreras, una limpia, dejó sus cifras en 2-2 y efectividad de 6.30. El novato ha tenido decisión en cuatro de sus primeras 10 apariciones desde que lo ascendieron en Grandes Ligas el 8 de julio.

Por su parte Assad llevó un juego de seis hits y una carrera hasta el quinto episodio, en su regreso a la rotación abridora. Ponchó a seis y otorgó dos bases por bolas. Su perfomance quedó en 6-1 y 3.75 en carreras limpias admitidas.

En otro resultado, a temprana hora, los Rays de Tampa Bay se impusieron a los Rangers de Texas, 3x2. Jonathan Aranda (.284, 14, 65) se fue de 4-1 en su octavo encuentro consecutivo sin mandar compañeros a la goma.

EN el colmo de la mala suerte, Ramón Urías detuvo su incipiente rehabilitación en la sucursal AAA de los Cardenales de San Luis, Memphis, después de ser golpeado en un codo por un lanzamiento en el primer turno y que por si fuera poco, de rebote también le lastimó el tobillo derecho.

Aunque las averías no son de gravedad es otro contratiempo del veterano tercer base, quien va saliendo de una larga convalecencia por lesiones en ambos codos, en su afán por ser útil al equipo que lo firmó en febrero de 2026 por un año y dos millones de dólares.

Urías es baja desde principios de mayo en una campaña en la que apenas promediaba .158 con dos jonrones y cinco impulsadas, en 25 juegos y 68 turnos. Llegó a los Cardenales tras una parada en la recta final de 2025 con los Astros de Houston (.223, 3, 10), quienes lo adquirieron de los Orioles de Baltimore, hace exactamente un año, a cambio del pítcher Twine Palmer.

MANUEL Rodríguez continuó su recorrido de rehabilitación por las fincas de los Rays y en su primera salida en AAA, colgó una argolla a los Strippers de Gwinnett (Atlanta). Toleró un hit y ponchó a uno.

El yucateco despegó la semana pasada en la Florida Complex League y luego subió a clase A en sus primeras actuaciones en juegos formales en poco más de un año, debido a la distensión en el codo que necesitó de una cirugía que le practicaron en agosto de 2025.

De acuerdo a los planes del mánager Kevin Cash y asesores que le acompañan, Rodríguez podría reaparecer en el equipo grande a mediados del mes de agosto que se asoma.

UN día como hoy en 1976 - El jardinero suplente de Cincinnati, Ed Armbrister, consigue cuatro hits, incluyendo dos jonrones, mientras los Rojos aplastan a los Astros de Houston, 12-1. Los dos cuadrangulares de Armbrister representan la mitad de su total de su carrera y sus únicos dos del año.

En 2001- El mánager de Cerveceros de Milwaukee, Davey Lopes, fue suspendido por dos juegos y multado por la oficina del comisionado por amenazar con que sus lanzadores golpearan a Rickey Henderson. Lopes se enfureció cuando Henderson corrió hacia la segunda base en la séptima entrada del cotejo que los Padres ganaron 12-5.

Mañanitas para Leon Durham (69) y Gabe Kapler (51). Hoy cumplirían años John Peter Koegel (1947-2023) y el cubano José Fernández (34), quien murió en un accidente naútico en Florida el 25 de septiembre de 2026.

-“Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar”.- Immanuel Kant.