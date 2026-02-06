Así las cosas, se vendría la repetición de la final de Mexicali 2025, Escogido-Charros, o un segundo “round” en el Panamericano entre las novenas de Culiacán y Jalisco, probablemente, irrepetible hasta el fin de los tiempos, que sacaría chispas.

CIUDAD DE MÉXICO._ La victoria de los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) sobre los Federales de Chiriquí (Panamá), en el primer juego del doble programa de ayer, dejó listas las semifinales para hoy de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara.

A primera hora, los líderes Leones del Escogido (República Dominicana) enfrentarán a los Tomateros de Culiacán y por la noche, los anfitriones Charros de Jalisco chocarán con los boricuas Cangrejeros.

Así las cosas, se vendría la repetición de la final de Mexicali 2025, Escogido-Charros, o un segundo “round” en el Panamericano entre las novenas de Culiacán y Jalisco, probablemente, irrepetible hasta el fin de los tiempos, que sacaría chispas.

Sin descartar, naturalmente, un fin anticipado de la fiesta, si México Rojo y México Verde muerden el polvo, para ceder el escenario a las visitas en la jornada de vencer o morir.

DESPUÉS de algunos amagos acordes a la época, finalmente José Urquidy tiene nueva organización ligamayorista, los Piratas de Pittsburgh, quienes lo firmaron por un año y un millón 500 mil dólares, más incentivos.

De esa manera, el derecho que estuvo varios meses convaleciente de una operación en el codo, pero que alcanzó a tirar algunos innings en Grandes Ligas en 2025 con los Tigres de Detroit (0-0, 7.71), volverá a estar desde el arranque en una pretemporada.

Urquidy fue objeto de especulaciones durante el otoño mientras tenía actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, donde compiló 3-1 y efectividad de 1.09 en seis aperturas con los Venados de Mazatlán.

También se mostró en cinco juegos en la Liga Dominicana (0-2, 4.50), incluyendo un en la serie final, en un periodo en el que se vino abajo una negociación con los Diamondbacks Arizona y se propagó un falso rumor de que había llegado a un acuerdo con los Padres de San Diego.

Urquidy arriba a una institución que a lo largo de los años ha cobijado a varios peloteros mexicanos, entre ellos, los lanzadores Esteban Loaiza, Francisco Córdova, Óliver Pérez, Vicente Palacios, Ricardo Rincón, Elmer Dessens, José Silva y Manuel Bañuelos.

El mazatleco registra un perfomance en las Mayores de 27-16, un rescate y efectividad de 4.00 en 81 juegos, 79 con los Astros de Houston, en calendario regular, y 7-4 y 4.00 en 15 de postemporada, incluso 3-0 y 1.23 en 5 apariciones en Serie Mundial.

UN día como hoy, en 1976 - La Liga Americana otorga la nueva franquicia de expansión en Seattle a un grupo inversor de seis personas, entre ellas la estrella de cine Danny Kaye. La nueva franquicia, que se llamará Marineros, comenzó a operar en 1977.

En 2001.- Trenidad Hubbard conectó un jonrón de dos carreras en el décimo inning para dar a los Naranjeros de Hermosillo un vibrante triunfo, 6x4, sobre los Criollos de Caguas, en el penúltimo día de la Serie del Caribe en Culiacán. Ganó Jorge De la Rosa y perdió Francisco Javier Oliveiras.

Hoy cumple años el bateador Luis Juárez, “Pepón”, nacido en Culiacán en 1990, seleccionado nacional para el Clásico Mundial 2017 y quien jugó en clubes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Dominicana y Liga Mexicana.

-“La vida es una paradoja, cuanto más intentas controlarla, más se te escapa de las manos”.

EN seguidillas.- El jardinero de los Charros de Jalisco, Bligh Madris, firmó contrato de ligas menores con los Cardenales. En el rol regular, el estadounidense bateó .320, 8 jonrones y 56 impulsadas, .246, un bambinazo y 7 producidas en playoffs y serie final y va de 15-1—grand slam- (0.67) en cuatro juegos en la Serie del Caribe... Madris, de 29 años, tiene una hoja de servicios de 72 juegos en las Mayores (.204, 2, 12) en las nóminas de los Piratas de Pittsburgh, Astros de Houston y Tigres de Detroit... En Jalisco se regodean con los resultados recientes de los Charros a costillas de los Tomateros de Culiacán: 3-0 en la serie del rol regular que sostuvieron, 4-0 en la serie final y la victoria en la Serie del Caribe. De 8-0.

