Nueve mexicanos con posibilidades de playoff; Angelinos tiene nuevo dueño

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de un mes del cierre de hostilidades en la edición 2026 de Grandes Ligas, un total de ocho legionarios nacidos en México y uno de doble nacionalidad tienen posibilidades de participar en la postemporada de octubre.

En la Liga Americana, Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez, con los Rays de Tampa Bay; José Urquidy en el bullpen de los sorprendentes Medias Blancas de Chicago, y Alejandro Kirk y Brandon Valenzuela con los Azulejos de Toronto que pelean por uno de los boletos de comodines.

En la Liga Nacional, aunque por el momento se encuentra en la sucursal AAA, Iowa, tiene el camino abierto Javier Assad con los Cachorros de Chicago, el campo corto de los Cerveceros de Milwaukee, Joey Ortiz, y el novato de los Diamondbacks de Arizona, Gerardo Carrillo.

ESTA por terminar la era del primer latino y por añadidura mexicano como dueño de un equipo de Grandes Ligas. El empresario de doble nacionalidad, Arturo Moreno, vendió la franquicia de los Ángeles de Anaheim que adquirió hace 23 años, a Stan Kroenke, quien tiene tantos dólares, que también es dueño de equipos en la NFL, NBA, NHL y en la premier de futbol soccer de Inglaterra.

Moreno, de 80 años, se estrenó como propietario meses después de que los Angelinos ganaron su primera Serie Mundial a los Gigantes de San Francisco en 2002 y lo que pintaba como una etapa exitosa resultó una pesadilla con el club navegando en la mediocridad a pesar de que ellos fueron los que trajeron de Japón a Shohei Ohtani.

Durante los primeros años de Moreno el equipo fue un asiduo participante en la postemporada, aunque lejos de repetir la hazaña de 2002. Pero desde 2014 cuando cayeron en la serie divisional ante los Reales de Kansas City, no califican a los playoffs.

DANIEL Duarte (1-0, 2, 2.19) atraviesa por su primera crisis desde que los Mets de Nueva York lo llamaron a Grandes Ligas el 19 de mayo, procedente de la sucursal los Jefes de Syracuse, en la Liga Internacional AAA.

El sonorense tuvo un arranque espectacular como relevo intermedio, preparador y cerrador, no tolerando carreras en 16 de sus primeras 17 apariciones en las Mayores, en donde no era visto desde 2024.

Pero en sus recientes tres apariciones permitió 7 imparables y cinco anotaciones limpias, en dos entradas y dos tercios, aunque con el atenuante de que en ese lapso logró dos “holds” para llegar a seis en la temporada.

ROBERTO Osuna sigue haciendo adobes en las menores del beisbol japonés y en su tercera actuación con la filial de los Halcones de Softbank se apuntó su primera victoria, 1x0, sobre los Dragones de Chunichi.

Lanzó un inning perfecto en el que ponchó a uno para ligar tres entradas en blanco, abriendo brecha a un eventual regreso al equipo grande del cual fue separado luego de tres deficientes actuaciones en el pasado mes de agosto.

Osuna parecía encaminado a uno de sus acostumbrados cierres desde sus días en Grandes Ligas, pero ese desplome encendió los focos rojos en una liga de mucha exigencia para los extranjeros.

LOS Rangers de Texas inhabilitaron 15 días a Peyton Gray, el relevista que recuerdan en Guasave y que en 2026 debutó en Grandes Ligas con tal fortuna que tenía récord de 6-0 y 3.93 en carreras limpias cuando se lastimó el codo

Para que alguien que sale del bullpen limitado en su accionar tenga esa marca, se necesita aparte de talento, desde luego, suerte para encontrarse con los triunfos cuando ya el abridor es historia antigua.

Es el caso de Gray, de 31 años, quien fue un cheque al portador en el bullpen de los Algodoneros en los ciclos 2023-2024 (0-1, 17 sv, 0.00) y 2024-2025 (3-0, 7sv, 1.57).

UN día como hoy en 1989-Un jonrón con las bases llenas de Damon Farmer llevó a los Tecolotes de los Laredos a derrotar 5-1 a los Leones de Yucatán, para obtener su sexto campeonato en la Liga Mexicana.

En 1994 - Según el comisionado interino Bud Selig, el 9 de septiembre es la fecha límite provisional para cancelar el resto de la temporada si no se llega a un acuerdo entre los propietarios y los jugadores en el conflicto laboral.

Mañanitas para Jeff Russell (65), Rich Aurilia (55) y Julio César Parra (40). Hoy cumpliría años Ángel Macías (1944-2025), autor de un juego perfecto en la Serie Mundial de Williamsport en 1957 y destacado jardinero en la pelota profesional de México.

-“Si no sabes calcular te engañan. Si no sabes leer te pegan”.- Toni Morrison.

ENTRE suspensivos.- Los Marineros de Seattle colocaron para asignación al pitcher Nolan Kingham después de tres actuaciones en AAA (0-0, 4.50)... Es el mismo, naturalmente, que inició el verano 2026 con los Sultanes de Monterrey (3-0, 1.82) y que firmaron los Rangers de Texas... Debutó en las Mayores el 3 de agosto tirando un inning (1h, 1c, 2bb, 1k) contra los Gigantes de San Francisco y no más. Lo colocaron en la lista “waiver” de donde lo sacaron los Marineros... Kingham, de 30 años y que en 2025-2026 estuvo con los Venados de Mazatlán (1-4, 4.95), se encuentra en los planes de los Tomateros de Culiacán.