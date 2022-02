‘Nunca dejaré de ser Guinda’: Óliver Pérez

CULIACÁN._ El ex Grandes Ligas y actualmente jugador de Tomateros de Culiacán, Óliver Pérez, recalcó que a pesar a que este 2022 será su retiro como pelotero activo tanto en verano como en invierno, siempre estará ligado al beisbol y al club de sus amores ya sea como aficionado, directivo o como cuerpo técnico.

El originario de Culiacán, que ha jugado 19 temporadas en Ligas Mayores, confirmó que la decisión de su retiro oficial fue en un consenso entre su familia, padres y esposa.

“En los meses de diciembre del año pasado y en enero de este año tomamos la decisión mi familia y yo que era el momento de despedirnos de jugador profesional activo, no fue una decisión fácil, pero creo que es lo mejor por todo lo conseguido, ya que es el sueño de todo jugador retirarse de la mejor manera y es por eso que opté por acordarlo junto con mi familia”, explicó Pérez.

El pítcher zurdo se retirará tras su participación en la Liga Mexicana de Beisbol con Toros de Tijuana y posteriormente en la Liga Mexicana del Pacífico en la edición 2022-2023 con Tomateros de Culiacán.

“Esa es la decisión que tomamos, decir adiós tras verano e invierno, no sé si por ahí se llegue a presentar una invitación a Grandes Ligas si se arregla el tema laboral, entonces veríamos esa situación o que en el 2023 llegara alguna posibilidad en el Clásico Mundial con México.

“Lo que sí tengo seguro es que es mi último año en ambas ligas, lo demás no pudiera saberlo y menos no sé si vaya a pasar (Grandes Ligas y Clásico Mundial), quiero dar lo mejor en mi último año y disfrutar cada momento en Tijuana y después acá en Culiacán”.

Quien debutó con Tomateros en el lejano 1999-2000 y con 25 años ligados a la organización, no quiso adelantar mucho sobre su futuro.

“Lo primero que quiero es disfrutar a mi familia, a mis hijos, dedicarle un poco más de tiempo del que no pude tener con ellos por mi carrera, me queda claro que eso es lo principal y más adelante Dios dirá, no sé si vaya a estar en algún puesto de directivo, cuerpo técnico o manejador con Tomateros.

“Siempre voy a querer ver en lo más alto a Tomateros, es mi equipo hoy y siempre, más adelante veremos qué sale, lo que sí es que siempre seré Tomatero y me gusta que le vaya muy bien. Lo que venga hay que dejarlo al tiempo”, expresó.

Agradeció a todas las personas que de una manera u otra influyeron en él en su carrera, desde directivos, aficionados, compañeros, entrenadores, medios de comunicación, sin olvidar los más importantes que fueron su familia, esposa e hijos, y por supuesto que sus padres que fueron los que le permitieron alcanzar el sueño de ser beisbolista.