Nutrida la legión mexicana en las menores

Las ligas menores arrancarán un poco más temprano en 2026, tan pronto como mañana con actividad en las sucursales AAA. Se espera una participación de mexicanos surtida, movida y divertida. De arranque serán 16, incluidos varios que presumen experiencia en Grandes Ligas.

CIUDAD DE MÉXICO._ Las ligas menores arrancarán un poco más temprano en 2026, tan pronto como mañana con actividad en las sucursales AAA. Se espera una participación de mexicanos surtida, movida y divertida. De arranque serán 16, incluidos varios que presumen experiencia en Grandes Ligas.

Se trata de los lanzadores Javier Assad (Cachorros), Alan Rangel (Filadelfia), Omar Cruz (San Diego), Valente Bellozo (Colorado), Gerardo Carrillo (Arizona), Manuel Castro (San Diego), Daniel Duarte (Mets) y José Rodríguez (Dodgers).

Además de los bateadores Luis Urías (Arizona), Joey Meneses (Atléticos), Alejandro Osuna (Texas), Alejo López (Seattle), Tirso Ornelas (San Diego), Brandon Valenzuela (Toronto), Jared Serna (Miami) y Milán Tolentino (Cleveland).

A clase AA, que igualmente romperá el hielo el viernes, asignaron a tres jóvenes que destacaron en el Spring Traning: el utility Ramón Mendoza (San Luis), su compañero de organización, el relevista Luis Gastélum y el pítcher Samuel Natera (Anaheim). Gastélum no admitió carreras en cuatro apariciones en que tuvo dos rescates, Mendoza pegó dos cuadrangulares y Natera logró una victoria.

Desde luego, en categorías inferiores, léase A tradicional y avanzada, también habrá fogueo para el talento azteca, a partir del fin de semana en puerta. La única que no despegará, sino hasta el 4 de mayo es la “rookie”, en la que por supuesto harán su mejor esfuerzo paisanos de usted.

EL beisbol japonés pondrá en marcha su larga temporada (140) el viernes con la novedad de que el ex taponero de las Mayores, Roberto Osuna, fue marginado del róster de los Halcones de Softbank. Hará causa común con el novato Alexander Armenta en las granjas de los campeones vigentes.

Osuna busca recuperar su antigua forma luego de que en 2025 batalló con una lesión en el hombro que lo fastidió la mayor parte del recorrido, incluyendo la serie final. El ex bigleaguer empezó bien la pretemporada 2026, pero sus últimas actuaciones estropearon su efectividad a un 4.50 que lo sacó de los planes.

UN día como hoy, en 1976- La Liga Americana aprueba la venta de la franquicia de expansión de los Azulejos de Toronto a la compañía cervecera Labatt. La transacción se estima en 7 millones de dólares

En 2000 - En tan solo 17.6 segundos, el Kingdome de Seattle es reducido a un montón de escombros de más de 20 metros de altura gracias a 34.7 kilómetros de cordón detonante y 5,800 agujeros rellenos de dinamita. Los Marineros se mudaron al T-Mobile Park a mediados de 1999.

Mañanitas para Kevin Seitzer (64), José Vizcaino (58) y Said Gutiérrez (46). El 26 de marzo de 1969 murió Juan Ley Fong, empresario y fundador de los Tomateros de Culiacán.

- “Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo”.- Guadalupe Victoria.

OBSERVACIONES: Nueve de los 11 juegos inaugurales de hoy en la gran carpa se efectuarán bajo los rayos solares, la esencia del juego de pelota por décadas. Hoy entrarán en acción Jonathan Aranda (Tampa Bay), Alejandro Kirk (Toronto), Isaac Paredes (Houston), Ramón Urías (San Luis) y, probablemente, los relevistas José Urquidy (Pittsburgh) y Andrés Muñoz (Seattle), amén de Randy Arozarena y México-americanos que le acompañan.

Seis hombres que no estarán en los rósters de apertura llegaron al cierre de hostilidades en los juegos de exhibición: Luis Gastélum (0-0, 2, 0.00), San Luis, Joey Meneses (.364, 1, 7), Atléticos, Alejandro Osuna (.333, 0, 5), Texas, Milán Tolentino (.182, 2, 4), Cleveland, y Jayson Bass Jr. (.667, 0, 1) y Poncho Ruiz (.000), ambos de los Mellizos.

El relevista México-americano Víctor Vodnik, que estuvo en el Clásico Mundial, es uno de los candidatos de los Rockies para bajar la cortina no obstante un Era de 14.40 en el spring training.